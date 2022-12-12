VCE放榜：39人ATAR为99.95 Box Hill、Glen Waverley等区公立高中表现如何？

近6.5万名维州高中毕业生在周一（12月12日）会收到他们的最终分数。





维多利亚州教育证书（VCE）的分数和澳大利亚高等教育入学排名（ATAR）从澳大利亚东部夏令时早7点开始在网上公布。





今年，近4.96万名学生获得VCE证书，完成率为98%，超过4.4万名学生获得了ATAR排名。





今年这批学生的ATAR平均分为70.33，比去年高出约1分，39名学生的ATAR为99.95，其中有8名是女生，31名是男生。





21251名学生获得单科40分以上的成绩。





另有近1.52万名维州应用高中教育证书（VCAL）学生将在今年毕业，这比2021年高出6%，其中近8200名是12年级学生。



根据《时代报》的实时更新，位于华人聚居的东南郊区Glen Waverley的Glen Waverley Secondary College获得了七年以来最好成绩，5%的学生的ATAR成绩达到99分或以上，39%的学生取得了90分以上的成绩，该校的中位分数从32分提升至33分；而位于毗邻区域的Vermont Secondary College 12年级的VCE学生中，几乎有一半获得了80分以上的ATAR成绩，其中45名学生获得了90分及以上的ATAR；此外，在另一华人聚居区Box Hill，Box Hill High的VCE学生中约四分之一的人获得了95分以上的ATAR，这所公立学校的中位数为32分；另一所颇受追捧的公校McKinnon Secondary College也有接近三分之一的学生获得了90分或以上的ATAR，有5名学生还获得了单科50分的满分。





维多利亚州教育部长娜塔莉·哈钦斯（Natalie Hutchins）表示：“我想祝贺今天拿到成绩的每一位学生。这是他们从中学教育进入进一步学习、培训、工作或间隔年的令人兴奋的一步。”





“这些结果表明，我们的教育系统正在提供高质量的成果，为学生未来在他们选择的任何途径上取得成功做好准备。”



维多利亚州高等教育招生中心将在12月发布课程录取通知书，这是2019年以来的第一次。





招生中心首席执行官特瑞萨·谢（Teresa Tjia）说，这一轮的录取通知将使许多学生在圣诞节前确定他们未来的学习之旅。





她说：“随着12年级的学习顺利完成，学生们可以为自己的成就感到自豪，并期待着未来令人激动的机会和途径，以实现他们的愿望和雄心。”





她鼓励学生在12月14日下午4点前通过招生中心最终确定他们的课程偏好。





学生们将在12月21日收到维多利亚州大多数课程的第一批录取通知书，而进一步的录取通知书将在1月份发出。





今年的ATAR计算涉及了近2.2万个独特的VCE科目组合，最常见的组合被316名学生选择，他们分别选择了英语、高等数学、心理学、生物学以及健康和人类发展。



