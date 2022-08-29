维州政府新举措：符合条件者可免费攻读学位成为护士和助产士

超过1万名刚起步的护士和助产士的大学学位费用将得全额支持，以解决维州卫生系统人员配置不足的问题。





作为维州政府周日宣布的2.7亿澳元计划的一部分，数千名护士和助产士将被免费招募和培训。





根据这项为期五年的计划，所有在2023年和2024年报名入学就读护理和助产专业课程的国内新生将获得高达16500澳元的奖学金，以支付课程费用。



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学生将在三年的学习中获得9000澳元，如果他们在维州公共卫生服务部门工作两年，剩余的7500澳元也将予以发放。





州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）在位于墨尔本的澳大利亚护理和助产士联合会（ANMF）的办公室告诉记者：“我们将支付他们的全部助学贷款（HECS）。”





平均1万澳元的奖学金也将发放给数千名护士研究生，以完成专业领域的学习，包括重症监护、急救、儿科和癌症护理。





这套方案还包括如下内容：



为登记护士（Enrolled Nurse）提供11000澳元的奖学金，以成为注册护士（Registered Nurse），涵盖课程费用；

为100名在急诊和社区环境中的新执业护士提供12000澳元的奖学金；

投入超过2000万澳元帮助越来越多的毕业生和研究生过渡到进入医院工作。

安德鲁斯说，政府数月来一直在研究这一方案，因为全维州的医院在最近的COVID-19疫情的重压下趋于崩溃。





他说：“我们的医院系统正面临着非常、非常大的压力，这是由多种因素共同造成的。”





反对党卫生发言人乔治·克罗齐尔（Georgie Crozier）说，反对党将匹配这一来自维州工党政府的承诺，并表示维州联盟党将在接近11月州选举时发布其完整的政策。





她说：“丹尼尔·安德鲁斯有八年的时间来做这件事，但却没有做任何事情。”





“这个政府没有想法，在这么晚的时候才来宣布。”





澳大利亚护理和助产士联合会的维州秘书长丽莎·菲茨帕特里克（Lisa Fitzpatrick）说，她对维州政府宣布的这一消息感到兴奋，但对反对党宣传的与之匹配的承诺表示担忧。





她引用了1989年电影《当哈利遇见莎莉（When Harry Met Sally）》中的一个著名场景来形容：“这似乎有点像梅格·瑞恩（Meg Ryan）（的话）：'给我来份和她一样的'。”





“我担心他们在不知道承诺细节的情况下会直接这么说，所以这很令人不安。”





菲茨帕特里克认为，2.7亿澳元的这一揽子方案将更容易填补工作岗位，并允许更多护士采取灵活的工作安排。





在经历了两年半的大流行困扰后，健康问题已成为11月26日维州选举的一个关键战场。





反对党承诺将搁置安德鲁斯政府耗资数十亿澳元的郊区铁路环线（Suburban Rail Loop），以便将资金转用于在墨尔本和维州偏远地区建造和升级医院。





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