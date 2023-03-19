维州政府考虑实施额外措施用以杜绝新纳粹主义

在维州，有白人至上主义者于州议会外嘲弄跨性别人士权益倡导者。





之后，维州政府将考虑实施额外的措施来防止新纳粹主义。





周六下午，在墨尔本的一个反跨性别权利的集会上，约30名来自名为“全国社会主义运动”极右翼组织的男子沿着Spring街游行。





这群黑衣男子多次行纳粹礼，并举着辱骂跨性别者的牌子，导致发生暴力冲突。





跨性别者杰里米·威金斯说，澳大利亚跨性别者希望在社区中感到安全。





威金斯认为州政府和联邦政府有责任推行更强有力的反污蔑法律，而不是让少数群体在暴力和歧视恐惧下生活。





去年，维州成为澳大利亚第一个禁止公开展示纳粹标志的州或领地，且相关法律于今年年初生效。





该州的多元文化事务部长科林·布鲁克斯表示，政府正在研究可以采取的进一步措施，以防止维州议会外的场景再次发生。





布鲁克斯表示州议会外的场景是一种真正阴险的仇恨意识形态。作为立法者，有责任确保种族和宗教宽容法案得到审查。





作为这项工作的一部分，布鲁克斯还表示将确保解决这些意识形态的根源。





因为这是那些心怀鬼胎的人的意图，他们打算通过穿上黑衬衫做出纳粹手势来伤害民众。





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