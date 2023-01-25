“我们需要做得更多”：只有不到五分之一的澳大利亚勋章获得者来自多元文化背景

Key points 澳大利亚荣誉勋章主要授予白人男性。

倡导者说必须进一步促进多元化。

他们呼吁澳大利亚人提名来自多元文化背景（CALD）的候选人。

多元化倡导者呼吁澳大利亚公民表彰更多来自多元文化（CALD）背景的人，以更好地代表澳大利亚的多元文化构成。





自1975年以来，获得澳大利亚荣誉勋章（AO）的4万名澳大利亚人主要是白人男子。该奖项是为了表彰杰出的成就和服务。





SBS新闻透露，从2017年到21年，只有17.2% 的该奖项被提名人在海外出生。





倡导者们担心的不是荣誉制度本身，而是谁在投票。



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澳大利亚民族社区理事会联盟（Federation of Ethnic Communities' Councils of Australia）首席执行官穆罕默德 • 哈法吉（Mohammad Al-Khafaji）在SBS新闻采访中称，“我们需要做更多的工作来鼓励多元社区的人们进行提名。”





任何人都可以提名获得AO的人，但哈法吉说，许多多元文化社区并不了解这些奖项。





他说：“我们都需要做更多的工作，让社区了解这些奖项，它们是如何运作的，以及谁可以提名，以确保提名能够反映人口的结构。”





“如果我们承诺每年提名一位来自多元文化背景的伟大的澳大利亚人，这将会带来改变。”





澳大利亚勋章委员会（Council for the Order of Australia）主席雪莉 • 雷伊斯（Shelley Reys）说，女性“近年来取得了一些良好的进展”，2022年，女性获得了46%的荣誉。





雷伊斯在周一出版的《悉尼先驱晨报》的一篇评论文章中写道：“虽然这一进展是值得欢迎的，但它仍然不够。”





根据雷伊斯的说法，“男性提名更多（占所有提名的56%），而男性的提名中有70%是为（其他）男性提名的。”





“女性提名的比例较低（44%），但被提名的男性和女性数量是平等的。因此，鼓励男性和女性提名女性将产生不同的效果。”



Australian Actor Hugh Jackman (third from right) with other recipients after he was appointed a Companion in the General Division for eminent service to the performing arts in 2019. Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE 根据最近的人口普查数据，尽管近27.6% 的澳大利亚人在海外出生，但来自多元文化背景的被提名人甚至比女性更少。





澳洲总督办公室透露，只有不到五分之一的获得者来自多元文化背景。





2022年，总督办公室开始负责与澳大利亚荣誉勋章奖有关的宣传和推广工作。





总督官方秘书办公室的一位发言人在SBS新闻采访中说：“这反映了总督的优先考量，即该勋章反映了我们社区的多元化。其目标是让我们社区中历来在提名（以及获奖）方面被忽略的群体得到更好的代表。”





“为了实现这一目标，我们需要鼓励社区为来自多元文化背景的澳大利亚人提供更多提名。”





总督大卫 • 赫尔利（David Hurley）已经会见了多元文化领导人，该办公室正在与社区组织合作，以“提高意识和鼓励参与”。





该发言人说：“这项工作正在进行，我们将继续与多元文化背景的社区接触，以提高意识，鼓励提名，并最终确保澳大利亚勋章奖反映我们社区的所有群体。”



如何提名获得荣誉的人

任何人都可以提名某人通过澳大利亚勋章奖获得认可。提名可以在一年中的任何时候提交。





You can do so by filling out this online form .你可以通过填写 这个在线表格 来提名。





根据总督办公室的说法，提名通常按照收到的顺序进行处理，提名过程可能需要18个月到两年的时间。





要提名某人，你必须列举他们如何表现出“杰出的品质”和“他们改善别人生活的事迹”。





你还必须列出四个证明人，所有提名都是保密的。



是否应在1月26日授勋？

授勋时间为1月26日澳大利亚国庆日和6月的英女王生日假期。





近三十年来，澳大利亚国庆日一直以公共假期的形式纪念。虽然这一天对一部分人来说是庆祝的日子，但对许多原住民和托雷斯海峡岛民来说，这是一个哀悼的日子，被称为入侵日（Invasion Day）或幸存日（Survival Day）。





1788年1月26日，是阿瑟 • 菲利普（Arthur Phillip）爵士在沃伦（悉尼湾）升起英国国旗的日子，声称该地为英国殖民地。



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原住民非营利共同组织（First Nations not-for-profit Common Ground）的罗恩 • 格林• 麦克唐纳 （Ron Glynn McDonald）说，这一天标志着“对人民和土地的长期和残酷的殖民化”的开始。





来自种族和经济公正组织‘有色民主’（Democracy in Colour）的奈哈 • 马德霍克（Nèha Madhok）在SBS新闻采访中说，更多的多元背景人士应该被提名获得荣誉奖，而且仪式的日期应该改变。





她说：“虽然在我们的国家荣誉中，有更多有色人种的代表绝对是重要的，但这些活动决不能在1月26日举行。”





“这样做只会在原住民和有色族群之间制造分裂。”





“我们可以找到一个庆祝本土英雄的日子，而不是一个让原住民感到无比悲伤和哀悼的日子。”





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