澳洲华人赌博损失百万澳元 背后还有更严重的问题

When the cost of gambling losses becomes far more than just money 赌博带来的损失甚至让保罗想到自杀。

一项被用以防止与赌博相关的自杀事件的改革正在推动。

本文涉及自杀/自残。





Paul Fung在7岁时就接触到了赌博，当时他目睹的父母在墨尔本唐人街的地下赌场打麻将。





在后来的生活中，作为一个成年人，他在线下赌场或网上赌博中输掉整整100万澳元，这些钱都是他兄弟的。





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由于迷恋博彩的快节奏，Paul开始学习其中的技巧，当他达到法定年龄时，赌博已经成为一种他无法避免的日常行为。





“这是最重要的事情，甚至比吃饭、睡觉、洗澡等一般事情都要重要。”他告诉SBS新闻。



Paul Fung says gambling nearly cost him his life. Credit: Supplied/Paul Fung 在赌掉兄弟借给他的高达七位数的钱，和大约2万澳元的工人补偿金后，他觉得自己唯一的选择是自杀。





“这种想法不断出现——我有什么用？我已经失去了我的家人，我没有朋友。我活着是为了什么？当你的赌博已经达到这种程度时，你就想走极端，”Paul说。



Paul Fung was introduced to gambling as a child, when he watched his parents play mahjong. Source: Getty / Allister Chiong Paul并不是唯一一个因赌博而遭受巨大损失的人。澳大利亚健康和福利研究所（The Australian Institute of Health and Welfare）表示，在澳大利亚，在2018-19年期间，约有250亿澳元损失于合法形式的赌博。





上周，一项议会调查宣布，将调查在线赌博，还将研究广告限制在防止儿童接触赌博产品方面效果如何。





来自澳大利亚金融咨询公司的劳伦·莱文（Lauren Levin）正在推动改革，以防止与赌博有关的自杀事件。





她说，不光是赌博带来的经济损失会导致人们产生想法。



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“这往往是关于秘密、羞耻、失去信任、关系破裂，以及一种深刻的关于个人的失败感，”她告诉SBS新闻。





对Paul来说，这种羞耻感深深嵌入在他成长于的中国文化中，让他无法在最需要帮助时呼救。





“你总是要装出一副勇敢的样子，假装一切都很好。因为这不仅仅是我自己的耻辱，也是这个家族的耻辱。黑暗和耻辱是共同的——你的整个家庭都会被孤立于社会之外。”他说。



从何处得到帮助？

Grace He是一名赌博问题咨询师，专门治疗有亚洲背景的人群。





她说，她的工作中最具挑战性的部分之一，是让来自亚洲文化的人积极寻求他们需要的帮助。





“亚洲人往往不理解这种西方的咨询方式，因为在我们的文化中，赌博是非法的，所以说出来可能会让你进监狱。”她告诉SBS新闻。



“问题赌博”的问题

莱文说，赌博广告的诱导性言辞是导致对赌博成瘾产生羞耻和污名的重要原因。





“我们听到可怕的口号，负责任地赌博，这意味着如果你的生活崩溃了，你上瘾了，或者你输了钱，那么你就是不负责任。你已经失败了。而这正是我们需要改变的，”她说。



Advocates say there needs to be greater recognition of gambling as a stressor in suicides. Source: Getty / Minko Chernev

呼吁政策改革

塔斯马尼亚州已经宣布，它将为扑克牌玩家引入澳大利亚第一个强制性的预先承诺卡，该卡只允许消费者每天在赌博中输100澳元或每月输500澳元。





此前，今年的一系列调查发现，多家赌场——包括珀斯的皇冠赌场（Crown）和悉尼的明星赌场（Star）——不适合持有赌博执照，部分原因是它们未能将赌博相关的伤害降到最低。



认识赌博的压力源

澳大利亚自杀预防协会（Suicide Prevention Australia）的马修·麦克莱恩（Matthew McLean）说，需要更多地认识到赌博是自杀的一个压力源。





“我们需要知道这个问题的全部规模和程度。这很重要，因为当我们有一个更准确和全面的，我们知道政府将寻求投资更多的资金，我们知道改革议程将有更多的重点，”他告诉SBS新闻。





业内专家表示，努力消除对赌博债务和寻求支持的污名化，不仅可以帮助理解赌博和自杀意念之间的联系，而且可以从源头开始预防它。





像莱文这样孜孜不倦地推动降低赌博伤害的风险的倡导者认为，对于那些挣扎的人总是有支持的。





“财务顾问将以当事人想要的任何速度，一步一步地努力改变当事人的生活轨迹，进入一个更好的地方。”她说。





寻求危机支持的读者可以通过13 11 14 联系生命热线（Lifeline），通过1300 659 467联系自杀者回访服务（Suicide Call Back Service），以及通过1800 55 1800联系儿童帮助热线（Kids Helpline）（针对25岁以下年轻人）。更多关于心理健康的信息和支持可通过访问网站 beyondblue.org.au 以及拨打热线1300 22 4636获取。





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