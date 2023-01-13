阿尔巴尼斯为何在太平洋地区开展“魅力攻势”

KEY POINTS 总理安东尼·阿尔巴尼斯已经抵达巴布亚新几内亚，他希望在那敲定一项新的防务条约。

他也成为第一位在该国议会发言的外国领导人。

他对巴布亚新几内亚的访问是旨在改善与澳大利亚与近邻的关系的一系列新举措之一。

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯把他的太平洋“魅力攻势”带到了巴布亚新几内亚，呼吁以“家庭第一”的方式处理安全问题，并隐晦地提到了中国在澳大利亚周边地区日益增长的影响力。





但巴布亚新几内亚总理詹姆斯·马拉佩（James Marape）坚持，在周四下午的私人会谈中，他的澳大利亚同行并没有提到中国。





几个小时前，阿尔巴尼斯成为第一位在巴布亚新几内亚议会发表讲话的外国领导人，在他上任的第一年，他已经跟太平洋岛屿领导人进行了多次会晤。





在对其前联盟党政府对轻视澳大利亚近邻的态度提出警告后，阿尔巴尼斯表示，与巴新建立“平等”的伙伴关系对确保该地区的和平至关重要。



Prime Minister Anthony Albanese addressing PNG's parliament. 这次讲话是48小时密集访问的一部分，阿尔巴尼斯还强调要从医疗保健到橄榄球联赛加强两国关系。





但此行的核心是要在“家庭第一”的双边安全协议上取得进展，专家们表示这释放出对中国关注的信号。





周四下午，阿尔巴尼斯与马拉佩站在一起，透露两人已经同意在今年5月后期限前完成安全协议的谈判，这将包括更深入的信息共享和军事合作。





他说：“我非常有信心，在未来的几年里，两国之间的关系将更加坚不可摧。”





以下是你需要知道的内容。



这关乎中国吗？

马拉佩否认他的澳大利亚同行提出北京在该地区的影响问题，并坚定表示，“巴新与中国关系从来没有变化”。





“讨论的重点是巴新与澳大利亚的关系”，他说，“中国或任何其他国家在任何时候都没有涉及到。”





“我们与澳大利亚的关系是......独一无二的。其他国家都清楚这一点。”





阿尔巴尼斯将改善与澳大利亚近邻的关系作为优先事项，在上任后几个月内就飞往斐济与太平洋地区领导人会面。





此行的核心内容是与巴布亚新几内亚签订新的防务条约，象征着双方的“深度信任”，阿尔巴尼斯坚称这将提高其军事能力。





“[这将是]一个建立在家庭第一区域的安全条约。它是其他国家的榜样，也是对我们伙伴关系未来的一种投资。这可能是印度洋-太平洋地区和平、繁荣、团结和安全的决定性的十年，”他说。



Anthony Albanese met with Chinese President Xi Jinping earlier this year. Source: Getty / Yan Yan/Xinhua 这些论是在北京在太平洋地区的姿态越来越强硬的背景下发表的，中国的投资正在涌入太平洋地区。





领导人的联合声明后来证实，他们的目标是在5月底前结束谈判，之后等待双方达成协议。





阿尔巴尼斯证实，与巴新有着“非常全面”的安排，包括联合培训和就网络安全、国内安全和警务方面的专业知识进行共享。





他说：“对我们来说，全面开展这种广泛的安全合作是有意义的。”





澳大利亚战略政策研究所高级分析师马尔科姆·戴维斯（Malcolm Davis）说，中国——作为该地区“最具挑战的”外交政策问题——“必须成为”阿尔巴尼斯与太平洋地区交往的一个重要部分。



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他说：“巴布亚新几内亚是澳大利亚的一个真正重要的合作伙伴，特别是在加强其稳定、民主，以及面对中国在该地区日益增长的影响力和存在时保持韧性。”





“我们所面临的战略环境正在被一个自信的中国所塑造。我们看到的进程的一部分是中国在在西南太平洋地区非常活跃。”



为什么巴新如此重要？

Map graphic showing distance from PNG to the Australian-controlled Talbot Islands, compared to distances between key landmarks in major Australian cities. 去年所罗门群岛和北京签署的国防协议震惊了澳大利亚国家安全专家。





戴维斯教授表示，该协议是对该地区的一个警告信号，因为此协议为一个永久性的中国海军基地进驻所罗门群岛铺平了道路。





他说：“我们不希望看到的是在巴布亚新几内亚也复制这种情况，这样我们就会有潜在的风险，即在未来的某个时候，中国军队可能会出现在巴布亚新几内亚。”





“我们正在努力工作，试图防止这种结果的发生。”





中国军队在巴布亚新几内亚的存在将能轻而易举地接近澳大利亚领土，塔尔博特群岛—托雷斯海峡群岛的一部分—距离澳大利亚领土仅4公里。



巴布亚新几内亚和澳大利亚大陆之间的距离不到150公里，这仅仅是悉尼和堪培拉之间距离的一半。





但在2021年底澳大利亚警方被派去帮助平息所罗门群岛的动乱后，戴维斯博士说，澳大利亚在加强邻国的民主体制方面也有既得利益。





他说：“我们不希望看到巴布亚新几内亚作为一个不稳定国家，然后不得不以某种方式恢复稳定。”





“因此，这[也]是为了确保巴布亚新几内亚保持强大、稳定、运作良好和民主，拥有良好的经济，并且在国防和安全方面与澳大利亚站在一起。”



为什么语言如此重要？

阿尔巴尼斯演讲时的语气很有说服力。





他指责前任斯科特·莫里森（Scott Morrison）不尊重太平洋岛国，他认为这促成了所罗门群岛与北京的协定。



Mr Albanese has criticised predecessor Scott Morrison's (second right) relationship with Australia's Pacific neighbours. Source: AAP / Mick Tsikas 阿尔巴尼斯急于强调两国是“平等的”，特别是在巴新于1975年从澳大利亚独立后。





“独立不是澳大利亚的礼物，是巴布亚新几内亚人民的权利，是你们要抓住的机会。我们是朋友。我们是队友。我们是伙伴。我们是平等的，”他说。



他还带去了什么？

软实力。





工党旨在通过一项将从今年7月开始延长的签证计划，使巴新公民更容易留在澳大利亚工作。





他说：“澳大利亚农民和生产者将从你们巴新人民的专业知识和产业中受益。”





“同样重要的是，巴新人民可以赚取良好的工资，并发展新的技能，这些可以被用来支持他们的家庭，教育他们的孩子，并用作投资为自己和巴新带来进一步繁荣的机会。”



Rugby league is PNG's national sport. Credit: Charlotte Tattersall/Getty Images for RLWC 阿尔巴尼斯还重申，他支持在巴布亚新几内亚建立一支新的太平洋岛屿NRL球队。





总理是橄榄球联盟的狂热粉丝，橄榄球联盟是巴新的国家运动，同时在该地区拥有铁粉。





他说：“体育是在代码、俱乐部、社区和家庭层面上的，体育时在我们的人民之间建立强大和持久联系的一种真正而有力的方式。”





澳大利亚是巴布亚新几内亚应对新冠大流行病的主要组成部分，澳大利亚直接向其卫生和疾病监测系统提供了超过2000万澳元的资金，同时还给他们运送了8480剂疫苗。





阿尔巴尼斯坚持表示这种支持将继续下去。





“最近几年发生的事给世界了一个生动的提醒，那就是健康的经济是建立在健康的人之上的。”





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