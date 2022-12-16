苹果和其它科技巨头可能会放弃中国吗？可能会

要点 专家表示，在新冠爆发之前，中国的工人一直在位争取更大的权利尔抗抗议。

现在，苹果公司正采取行动将其制造中心撤出中国。

这个过程可能需要几年时间。

这个故事涉及自杀信息。





差不多经历了三年的严格封锁。大城市连续几个月完全停产。工厂工人被锁在工作场所内，无法离开。





在中国运营的跨国公司正面临内部抗议、外部审查和日益增长的政治风险。最近几周，有报道称，苹果公司正寻求退出其在中国的部分制造业务，而这个国家曾经帮助它成为世界上最有价值的公司。





洛伊研究所的詹妮弗·许表示，中国的新冠清零政策只是在那儿的工人面临历史性斗争的一个临界点。





她说：“在新冠之前，我们已经看到由于缺乏安全措施以及工厂工人长时间疲劳作战，中国各地的富士康工厂中断了生产。”





富士康是中国大陆最大的雇主，生产苹果公司的产品。





2010 年，《卫报》的一项调查报告称，有 18 名工人自杀，另有 20 人被劝阻。





她说：“这些抗议和恶劣的条件都被像中国劳工通讯这样的组织记录了下来。”





许女士表示，中美之间的贸易战也对苹果等跨国公司产生了影响。





她说：“部分原因是，我们已经看到自唐纳德·特朗普时代以来美国和中国发生了战略竞争，”





她还说：“现在，许多分析人士说，中美之间在技术依赖方面正在脱钩。”



Security personnel in protective clothing taking away a protester at a Foxconn factory compound in Zhengzhou in central China's Henan province in November. Credit: AP “像苹果这样的公司正在应对来自地缘政治的一系列压力，同时也在国内围绕他们与中国的立场做出回应。”





在经历了四十年的大规模增长之后，中国经济正在放缓。 10 月，国际货币基金组织预测中国2022 年的国内生产总值增长率为 3.2%，这是自 1977 年以来的第二个低增长率。然而，预计到 2023 年和 2024 年，中国的国内生产总值将增至 4.4%。





“毫无疑问，中国经济正在放缓，” 许女士说。 “新冠清零是其经济放缓的重要原因。”





她还说：“苹果公司正在关注更广泛的地缘政治格局。因为跨国公司必须考虑到他们面临的潜在政治风险。”





现代奴隶制立法给在中国的制造公司增加了额外的政治风险，例如在美国，与现代奴隶制有关的新疆产品被禁止进口。





新疆是许多维吾尔族和其他突厥少数民族的故乡。欧盟对中国工作条件的强烈反对也有所增加，欧盟也加大力度对新疆产品实施禁令。





什么是“政治风险”？





政治风险咨询公司——欧亚集团的高级中国问题分析师尼尔·托马斯 (Neil Thomas) 表示，稳定是一个关键因素。





他说：“一般来说，政治风险的主要领域是已记录在案并且在特定国家执行过的一个地区的政策、法规和法律所创造的整体商业环境。”





“创造一个鼓励投资贸易和私营经济扩张的稳定和可预测的环境。” 他补充道。





托马斯表示，有多种风险因素促使跨国公司“重新考虑他们未来在中国的投资”。





“首先是中国经济增长率的长期放缓，这意味着市场扩张的步伐将低于过去，” 他说。





“中国经济增长率的下降在一定程度上是结构性的，这是由于向价值链上游移动的结果，并且，已经耗尽了从一个非常小的经济基础发展起来的许多唾手可得的果实。”





“但近年来高层的政策决定也加剧了这种情况，清零政策是最明显的。”





据《华尔街日报》本月早些时候的一篇报道，现在苹果公司正寻求将其业务转移到越南或印度等其它亚洲国家。





“这一决定的部分原因是政治风险上升，” 托马斯说。





“部分原因还包括中国劳动力成本的上升，以及能够通过在工资较低的次发达国家生产来节省资金。





“其中一些是政治性的，一些是市场驱动的。”





如果苹果公司真的离开中国，那么，这个过程预计需要几年时间。





寻求危机支持的读者可以拨打 13 11 14 联系生命热线，拨打 1300 659 467 联系自杀防范服务，拨打 1800 55 1800 联系儿童求助热线（适用于 25 岁以下的年轻人）。有关心理健康的更多信息和支持，请访问 beyondblue.org.au 或拨打 1300 22 4636。





包容多元文化心理健康的项目支持来自不同文化和语言背景的人们。











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