【观点】世界围绕能源供给重新组合

欧洲因能源短缺经历去工业化的至暗时刻





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俄乌战争开始之后，中国、印度等国购买的俄罗斯天然气，确实是俄罗斯原来供给欧洲各国的那部分。9月15日，俄罗斯能源部长诺瓦克（Alexander Novak）接受俄罗斯电视台 Rossiya-1访问时，被问到俄国会否以通往亚洲的西伯利亚之力2号（Force Siberia 2，2024年动工）取代通往欧洲的北溪2号（Nord Stream 2）天然气管线时，他直接回答“会这样做”。诺瓦克还表示，俄罗斯2022年对欧盟的天然气出口“会减少约500亿立方公尺”，与此同时，通往中国东北的西伯利亚之力1号（Force Siberia 1），俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）如今将增加输气量达每年200亿立方公尺。





欧洲的石油主要依赖中东国家，中东地区向来被称为“欧洲之灯”。德国长年支持的北溪2号被美国视为眼中钉，在俄国2月入侵乌克兰后已在压力下割舍。此时，为了保障供应，欧洲开始在全球范围内寻找新的“气源”，非洲成为“首选目标”。





非洲能源是远景 难解近日之渴





非洲能够满足欧盟天然气的需要吗？





根据睿咨得能源的统计数据，过去10年间，非洲虽然也一直向欧洲出口天然气，但年均出口量仅占到欧洲天然气进口总量的18%，相比俄罗斯天然气62%的占比，仍有不小的差距。非洲虽然坐拥海量天然气储藏，多年来一直被视为“高风险”区域，项目开发进程缓慢。以阿尔及利亚为例，据《卫报》报道，2015年-2019年期间，阿尔及利亚国家石油天然气公司在天然气领域的投资仅为220亿美元，申请的31个油气项目中更是只有4个获得开发许可。





睿咨得能源在其报告中指出，开发成本高昂、融资困难、当地政局不稳等因素，是“拖累”非洲天然气开发的主要原因。另外，非洲多国缺乏输气管道、LNG终端等相关基础设施，也将成为影响非洲天然气大规模增产的主要障碍。





就算一切按照欧盟的计划走，等待运输问题解决的这段时期，欧盟因能源短缺，面临“去工业化”的困难时期。早在8月31日，德国经济部长Robert Habeck表示，近几个月来，工业界通过改用石油等替代燃料，提高流程效率并减少产量等方式，努力减少天然气消耗，但一些公司还是“完全停产”，“这可能意味着相关行业不仅在重组，而且正在经历破裂——一种结构性破裂，一种在巨大压力下发生的破裂。”





中俄能源合作：全球化从此成为双中心运行





自从中国在2003年成为石油净进口国以来，对能源安全的考虑一直放在经济安全首位。与美国交恶之后更是如此。





BP数据显示，截至2020年底，俄罗斯的油气煤储量都居世界前列：天然气探明储量占全球储量的20%，位居全球榜首；煤炭探明储量占全球储量的15%左右，位居第二，仅次于美国；石油探明储量占世界总量的6.2%，居全球第六位。在生产方面，俄罗斯是世界第二大石油和天然气生产国、第六大产煤国。在出口方面，俄罗斯是全球第一大天然气出口国、第二大石油出口国和第三大煤炭出口国——这些数据，势必使中国将俄罗斯当作能源安全持续性保障的一个重要来源。





中国是全球最大能源消费国，全球占比超过26%，总体对外依赖度已经从2000年的5.71%快速上升至2020年的18.07%。其中石油和天然气的对外依赖度分别在70%和40%以上。在21世纪初期，中国对于中东地区油气有较大依赖，但后来意识到该地区存在难以控制的军事和安全风险，这种高度不安全感让中国意识到不能把鸡蛋放在同一个篮子里，于是全世界范围内寻找能源。从2004年开建中国-哈萨克斯坦输油管道至今，中国已与周边国家合作，建成了包括中国-中亚油气管道、中俄输油管道、“西伯利亚之力”输气管道、中缅油气管道在内的多条陆上油气管道。中国已经形成海上、东北方向（指中俄油气管道）、西北方向（指中国-中亚油气管道）和西南方向（指中缅油气管道）四大能源战略通道。





直到俄乌战争发生之前，全球化-大重置（全球化2.0版）都是以美欧西方同盟为中心，其他的国家无论政治还是经济，基本都围绕美欧运行，中国在政治上不足以形成一极。目前俄乌战争还未结束，但世界多极化趋势已经非常明显，这一多极化的基础就是围绕能源，世界重组经济并进行市场分割。仅从能源供给来说，欧洲将自身置于巨大的不稳定当中并引起去工业化过程；中国则因苦心经营多年，现处于相对安全位置。





作者：何清涟，中国经济学者，现居美国。





以上为作者观点，不代表本台立场。





[2] Crippling’ Energy Bills Force Europe’s Factories to Go Dark, Sept. 19, 2022, By Liz Alderman ( https://www.nytimes.com/2022/09/19/business/europe-energy-crisis-factories.html )





[3] CS Zoltan Pozsar: War and Industrial Policy,BY ADVISORANALYST, AUGUST 27, 2022 ( https://advisoranalyst.com/2022/08/27/cs-zoltan-pozsar-war-and-industrial-policy.html/ )





[8] EU Flip-Flop on Russian Coal Sanctions Brings Doubts for Oil, By Alex Longley, September 22, 2022 ( https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-22/eu-flip-flop-on-russian-coal-sanctions-brings-uncertainty-to-oil )





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