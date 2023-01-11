“成为一名医生也成为自己”：变装皇后从医学院毕业

毕业日对任何一个大学生来说都是一个重要的里程碑，但能够在全套变装皇后的装扮中接受他的毕业证书，对诺亚（Noah De Losa）来说就更有意义了。





“老实说，我对自己能够做到的事感到非常自豪，”他告诉SBS新闻。





“我真的很高兴......而且我很感激我能够以我想要的方式来完成这件事。”





他穿着粉红色的波浪袖流苏上衣，戴着金色的假发，化着妆，穿着高跟鞋，他希望能在专业领域代表“性少数”群体——并展现出什么是可能性。



“我希望自己闪光，”他说。





“但我也想要一些优雅的和女性化的东西，以及一些真正美丽的东西。”





诺亚于12月从墨尔本大学医学院毕业，这个毕业典礼标志着他作为医生的职业生涯的开始，也迎来了他四年学习生涯中庆祝自己身份的高潮。



Noah De Losa graduated from medical school in Melbourne dressed in drag to represent becoming a doctor and becoming himself. Credit: instagram.com/noahloades “当我第一次进入医学院的时候，就所有的意图和目的而言，我都是在柜子里。”他说。





“我觉得自己可能有点可能是同性恋，但我绝对不以此为荣。我感到羞耻，我有一个假面，掩饰着自己，也不快乐。”





在这四年的学习中，在朋友的支持下，诺亚能够成长为今天这样一个“真正热情自豪、极其自信的同性恋”。





“医学院帮我做到了这一点，”他说。“因此，我希望我的毕业典礼能代表成为一名医生和这一成就，但也代表我在成为自己和成为一个真正自豪的、出众的同性恋者。”



他说，大学的老师和学生的反应都是积极的，是“肯定的”。





墨尔本大学医学教育系主任特朗布尔（Stephen Trumble）教授说，他非常高兴诺亚信任医学院，并借此来庆祝他代表的多样性。





“我可以看到在这样一个特殊的日子里，他为展示自己而付出的努力和诚意。”特朗布尔教授说。





“相比之下，我们的教授装束显得有些散漫了。”





“与作为保守机构的任何传统的刻板印象相反，医学院庆祝多样性，我们很高兴诺亚成为我们的毕业生之一，骄傲、坚强、自信。”



Mr De Losa said they wanted to work in queer and trans healthcare. Credit: instagram.com/noahloades “这绝对是一种肯定，”诺亚说。“从医学院得到的回应让我感到非常高兴。”





诺亚来自维州偏远地区，18岁时搬到了墨尔本，攻读科学和生物医学的学士学位。他在一个“孤立和非常保守的环境”中长大，在那里，任何一点可能暴露同性恋身份的迹象，都可能会得到“令人震惊的揭发”作为反应。





“那些关于同性恋在社会中可见度的表述是灯塔，在真正的困难时期为我指路。“





“比如在考特尼法案和鲁保罗以及其他媒体中看到......我认为这是目前展示同性恋的一种非常有力量的方式，我认为它非常重要，而且绝对必要。”





现在，诺亚获得了医学博士学位，他希望利用他的学位来改变世界。





“医学是一种帮助人类的美丽方式。”他说。



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“它为积极的宣传和行动主义打下了坚实的基础。”





“我真的想做全科医生（General Practice），我想进入性健康、心理健康、同性恋和跨性别人的健康领域。但我也非常热衷于行动主义、公共卫生政策、政治发展和所有这些空间。”





诺亚希望通过自己的形象、成功和不加掩饰地展现，来激励其他人真实地展现自己的身份。





“我想让你知道，你可以成为任何你想成为的人。”他说。





“跟随你的心，跟随你自己，拥抱这一切，因为这是你能做的最重要、最有价值和最美好的事情。”





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