原住民之声

外界猜测纷纷 自由党或将在本周透露对原住民议会之声的立场

南澳州率先通过立法引入原住民之声 州长称这是最强有力的尊重

与原住民和托雷斯海峡岛民签订的条约意味着什么？

联盟党要求工党在原住民议会之声公投前明确原住民定义

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这位有华人和原住民背景的北领地部长是如何看待原住民之声公投的？

澳大利亚将举行23年来首次公投 一文看清投票七大问题

原住民议会之声公投何时举行？一起来了解这四大问题的答案

原住民议会之声公投将于下半年举行 倡导者为此开启行动宣传

15年前抵制向“被偷走的一代”道歉 达顿今为此道歉意味着什么？

多元文化最高机构批评“原住民之声”的反对者推动“分裂”对移民的认可

彼得·达顿和安东尼·阿尔巴尼斯就原住民话语权入宪的全民公投发生冲突

澳洲总理民俗节上宣传“原住民议会之声” 一度遭质疑者打断

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