SBS Language
Language
原住民之声
外界猜测纷纷 自由党或将在本周透露对原住民议会之声的立场
南澳州率先通过立法引入原住民之声 州长称这是最强有力的尊重
与原住民和托雷斯海峡岛民签订的条约意味着什么？
联盟党要求工党在原住民议会之声公投前明确原住民定义
09:38
这位有华人和原住民背景的北领地部长是如何看待原住民之声公投的？
澳大利亚将举行23年来首次公投 一文看清投票七大问题
原住民议会之声公投何时举行？一起来了解这四大问题的答案
原住民议会之声公投将于下半年举行 倡导者为此开启行动宣传
15年前抵制向“被偷走的一代”道歉 达顿今为此道歉意味着什么？
多元文化最高机构批评“原住民之声”的反对者推动“分裂”对移民的认可
彼得·达顿和安东尼·阿尔巴尼斯就原住民话语权入宪的全民公投发生冲突
澳洲总理民俗节上宣传“原住民议会之声” 一度遭质疑者打断
1
2
SBS中文
注册SBS中文newsletter即可获取最新资讯
邮件地址
*
订阅
一旦订阅，意味着您认同SBS的
服务条款
和
隐私政策
，包括接收来自SBS的电邮更新。
关注SBS中文
facebook
twitter
youtube
weibo
wechat
下载我们的应用程序
SBS Audio
iOS
Android
SBS On Demand
iOS
Android
收听我们的播客
SBS Mandarin
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Mandarin-speaking Australians.
Australia Explained
Understand the quirky parts of Aussie life.
通过您最喜欢的播客应用程序，收听我们独家的SBS普通话播客获取最新信息。
在SBS收看节目
Simplified Chinese Collection
Watch onDemand
现在收看