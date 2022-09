【SBS学英语】第20集：参与社区体育活动

要点: 有关加入俱乐部的表达

为球队加油时使用的表达

帮孩子加入社区体育俱乐部

本集内容适合中上至高级学习者。收听之后,您可以进行小测验测试您的学习成果。



学习笔记

学习讨论社区体育时有用的表达。



说加入俱乐部的不同方式:

I just completed the rego for my 5-year old son to join the cricket club.

At this stage in the game, sessions will run every Saturday.

Joining a club will give him a great head start in the sport!

We could really do with some new players.

为队伍加油的不同方式:

Go (name of team)! Well done! You got this!

Wow, this game is such a nailbiter!

I never thought our team would make it this far. They've defied the odds!

All the blood, sweat and tears were worth it.

They're giving the other team a run for their money.

Good call on the foul from the referee.

Our team might not be the favourite, but they deserve to win.





口语表达:





At this stage in the game :意为在现在这个时间点。如:“ At this stage in the game, he wants to retire. ”





To get a head start :意为提前开始获得优势。如:“ He has a head start compared to the other kids in the team. He’s been playing tennis since he was 5 years old. ”





如果某人 could really do with something,意为他现在很需要某物或能受益于某物。如:“ I could really do with a good cup of coffee right. ”





To defy the odds :意为做到看起来不可能的事情。该表达来自于赌博中的术语。如:“ She defied the odds. People didn’t think she would win. ”





You got this! : 用来告诉某人你相信他们能做到他们想做的事情,尤其是在体育运动中。





如果某事需要你 put blood, sweat and tears ,那么则意味着这是件艰难的事情,需要你投入很多精力。如:“ She put in blood, sweat and tears into her new restaurant. ”





如果某物或某事是 worth it ,意思就是这件事是值得的,即使它需要投入很多精力。如:“ He’s graduating from uni this month. All the hours he spent studying were worth it. ”





当你 give someone a run for their money ,那么意思就是你表现很好,让对手或另一支队伍难以获胜。如:“ My team gave theirs a run for their money. ”





单词:



Diet :饮食,节食。一个平衡的“饮食(diet)”能让我们吃到多种不同的食物种类,为我们的健康提供足够营养。





Cricket :板球,一种在澳大利亚十分受欢迎的运动,由两只11人的球队用球棒和球进行。





Rego :“registration”的缩写。Registration意为注册,即正式加入某团队或组织,通常通过填写注册表进行。





Sports club :体育俱乐部,一种聚集在一起进行体育运动的团体。





Session :计划用来进行某项特定活动的一段时间。





Spectator :观众,观看节目、演出、比赛或其他大型活动的人。





Nailbiter :指一个令人紧张的情形,无法判断将会发生什么或哪支队伍会赢得比赛。情况是如此胶着,令人紧张,以至于观众开始咬自己的指甲(bite nails)。





Referee :裁判员,密切观看比赛以确保所有参与者不犯规的人员。





Call :在体育运动中指裁判员在比赛进行期间做出的一个决定或判断。我们也能在日常生活中使用这个用法,比如:“we can go to the beach or the park. Your call! I am happy to go to either and can’t decide.”





Foul : 犯规,犯规的举动。





The favourite / frontrunner : 在体育中指人们认为最可能获胜的运动员或队伍。





Ditto :意为“同上,同一件事又一次发生”。可以在我们对其他人刚刚做出的发言表示同意时使用。





文化信息:





根据 澳大利亚卫生部 数据,每年有超过800万澳大利亚人使用社区体育设施。





播客原文

*为方便英语学习者,本文翻译尽可能遵循原文语序及用语习惯。





嗨!欢迎来到SBS《学英语》播客,在本节目中我们帮助澳大利亚人说英语、相互理解、相互连接。





我的名字是Josipa,像您一样,我想学习多有关英语语言的知识,这样我就能在我的社区中发挥我全部的潜能。





今天我们要来练习一些在参加社区体育俱乐部和为您最喜爱的队伍加油时会用到的表达。





今天我们的第一段对话中,Allan是一位想要儿子加入一个板球俱乐部的父亲,Maryanne今天则是一个社区体育俱乐部的员工。





Allan:





嗨!我刚刚给我5岁的儿子完成了加入板球俱乐部的注册。这是他第一次参加这项运动。





Maryanne:





你刚好赶上夏季的时间。目前活动时间是每周六的早上9点30分到11点30分。





Allan:





我儿子对加入俱乐部真的非常兴奋。这会让他及早接触板球!





Maryanne:





我们也很期待他加入!我们现在真的很缺新球员。他在这里会很开心并交到很多新朋友的。





板球是澳大利亚的国民夏季运动。根据全国板球统计(National Cricket Census),2021年有177万人参与了各种板球项目。





哇哦!怪不得Allan想让他的孩子加入板球俱乐部。





现在让我们仔细看看Allan和Maryanne之间的对话。





Allan说:



I just completed the rego for my 5-year old son to join the cricket club.

Allan说他完成了俱乐部的“rego”。“Rego”是“registration(注册)”的缩写,也就是正式加入某团体或组织,通常是通过填写表格完成的。这个词可以用于任何注册,比如说为一辆机动车进行注册,我们就可以把它叫作“car rego”。





Maryanne说:



At this stage in the game, sessions will run every Saturday.

“At this stage in the game”这个表达意思是“现在”。它可以用在不同的语境下,比如“At this stage in the game, we’re unsure if we want to buy a house close to the city.”





Maryanne说现在板球“session”每周六进行。





一个“session”是指计划好的用于进行特定活动的一段时间。这可以是任何活动,比如说看电影或者上艺术课。举个例子:“I went to a yoga session yesterday.”





Allan说:



It will give him a head start in cricket!

“Get a head start”意思是通过比其他人提前开始来获得优势。





你也可以在其他事情中“get a head start”。比如你可以说:“A good nursery gives my child a head start in life.”





Maryanne然后回答说:



We could really do with some new players.

在这个情景中,Maryanne说他们“could really do with some new players”意思有新成员对这个球队很有好处。





“Could really do with”这个表达意思是“受益于”。另一个这个表达的例子是:“After a long day recording this episode, I could really do with a nice relaxing bath.”





如果你不是很擅长体育也对加入体育俱乐部自己参与运动不感兴趣,你也许仍然想做一名观赛者(Spectator)。一个“spectator”是指观看演出、比赛或其他活动的人。





在我们今天第二段对话中,Allan和Maryanne是两个正在观看一个本地体育俱乐部比赛的观众。





Maryanne:





(对球员)加油,Strikers!干得好,伙计们!你们能赢!(对Allan)哇哦,这场比赛真的是不相上下啊!我从没想过我们的球队能有这样的成绩。他们真的是排除万难!看到他们这样太好了!





Allan:





是啊,所有的血汗和泪水都值了。他们真的给对方很大的麻烦。





Maryanne:





裁判员判罚那个犯规也是个好决定。一开始我还以为他没注意到呢。





Allan:





同感。哦,我希望我们队能进决赛!我们队也许不是最被看好的,但他们值得获得胜利。





很多表达要看,让我们一个一个来。





首先是Maryanne说:



You got this!

“You got this!”是个用来让某人知道你相信他们能做到他们想做的事情的表达。





所以,当你觉得你身旁的人可以从一些鼓励中获益,也就是说他们做某事需要更多自信时,你可以轻拍他们的肩膀并说“you've got this!”





Maryanne说:



Wow, this game is such a nailbiter!

一个“nailbiter”是指一个非常令人激动的情形或者一场无法预测会发生什么或谁会赢得比赛。





Maryanne还说:



I never thought our team would make it this far. They've certainly defied the odds!

“To defy the odds”意思是做到一件看起来不可能的事情。比如说:“I thought that she wasn’t the best singer in school, but she defied the odds and won the competition.”





Allan回答说:



Yes, all the blood, sweat and tears were worth it.

如果某事需要你付出“blood, sweat and tears”,那它就是一件很困难的事情,需要很多努力。比如说:“He put in a lot of blood, sweat and tears into his career and it was worth it.”





如果某事是“worth it”,那就意味着它是有用的或者好的,即使它需要很多努力才能做到。比如我们可以说:“It was hard work moving to a new country, but she says it was all worth it.”





Allan还说:



They're giving the other team a run for their money.

如果你“give someone a run for their money”,那意思就是说你表现得非常好,让对方很难获胜。比如说:“He’s new to the sport, but he’s giving the other players a run for their money.”





Maryanne然后说:



Good call on the foul from the referee too.

她意思是裁判注意到那次犯规是好事。





一个“foul”是指一项运动规则所规定的运动员不应该做的事情。





“Referee”则是一个密切观察比赛以确保运动员们遵守规则的人员。他或者她可以决定一个运动员的行为是否符合规则。这叫做“making a call”。所以,裁判员是“make calls”的人,也就是说他们决定这场比赛中有没有需要解决的问题。





Maryanne认为裁判对于那次犯规的决定是好决定。





Allan也同意,他说:



Ditto.

“Ditto”的意思是“同样的事情再来一次,同上”,所以我们可以在同意别人刚说的话时用它。





Our team might not be the favourite, but they deserve to win.

在体育语境下,如果一个球员或队伍是“the favourite”,那意思就是说大多数人认为他们会获胜。我们也可以说他们是“frontrunner(领跑者)”。





你知道每年有超过800万澳大利亚人参与社区体育活动吗?





我今天的嘉宾是那800万分之一的母亲——Maridel Martinez-Andanar。她最大的孩子是一个足球俱乐部的成员。





欢迎,Maridel,





Maridel:





嗨,Josipa。你知道现在澳大利亚有超过200万人踢足球吗?在孩子圈子中它几乎和游泳一样受欢迎。超过119.4万个孩子经常踢球!我的儿子现在15岁,他从9岁起就开始踢足球了。





Josipa:





这太棒了!是什么让你决定送你儿子参加社区体育的呢?





Maridel:





他一直都很擅长运动,但我想让他及早开始踢球。这项运动不仅帮他保持身体活跃,还让他学会团队合作。到目前为止一切都很好。





Josipa:





在为孩子注册参加社区体育的时候,家长们应该注意些什么呢?





Maridel:





加入俱乐部的话需要交年费,但也有很多不花钱让孩子参加社区体育的方法。





Josipa:





啊,我还不知道这个呢!谢谢你提供这个信息,Maridel!





Maridel:





没事,Josipa。





感谢我们的教育顾问Lynda Yates教授和嘉宾Maridel Martinez-Andanar,Winmas Yu,以及Paul Nicholson和Coni Laranjeira献声扮演Allan和Maryanne。





