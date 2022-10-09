【SBS学英语】第21集：解决工作人际冲突

要点 试图解决工作冲突时能用到的表达

如何免费获取有关健康的多样视角

本集内容适合中上至高级学习者。收听之后，您可以进行小测验测试您的学习成果。



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学习笔记

学习目标：

学会用于解决工作场合冲突的表达



用于解决工作场合冲突的表达

I’d like us to talk even though we might not solve everything at once.

I hear what’s important to you, but if you could look at it from my perspective.

I’m sure there will be some things we can agree on.

Let’s take a break and talk again once we’ve cooled down a bit.

Help me understand where you’re coming from.

I understand your point, but I see things a little differently.

口语表达：





如果某人“ steps on your turf“， 那意思是他/她正在参与本来应该是你来做的工作，而且你不喜欢他/她这样做。





如果有两人“at each other’s throats”，那么意思就是他们很愤怒，正在互相攻击或争吵。





如果某事正“getting out of hand“，那么就是说它正变得难以控制。





“Cool down a bit“意思为变得不那么愤怒。





文化信息：





播客原文

*为方便英语学习者，本文翻译尽可能遵循原文语序及用语习惯。





哈喽，欢迎收听SBS《学英语》博客。





SBS承认澳大利亚原住民为澳大利亚的传统主人，同时承认他们与这片土地、天空、水域的连接以及对其的照看。





我的名字是Josipa，我仍然在学习英语的过程中，正像我们的听众Angela一样。她给我们发来邮件让我们制作一集讨论用来解决工作中冲突表达的内容。





嗯，Angela，本集就是为你制作的。我们希望你喜欢它，我们也很确定许多其他听众也会觉得这个话题很有用。





工作场所的冲突很常见，因为人们常常会有不同的想法、利益或者信念。





也许我们会因为不同的工作风格而不同意某人，或者也许人们没有很好地沟通或协作。





或者，你不得不跟一个踩到你的领土上（stepping on your turf）的同事共事。





如果有人“steps on your turf”，那就是说他们正在参与到你的工作中来，而且是以你不喜欢的方式。





我们知道工作场所的冲突很常见，它对工作有坏的影响，更重要的是，它对员工的心理健康非常有害。





所以，在一个冲突中我们能做什么呢？





我们可以努力化解冲突，而不是互掐脖子（at each other’s throats），这是说争吵和互相攻击的另一种说法。





但当英语不是你的母语时，你可能会很难知道如何在工作场所处理冲突。怎么才能以不太过直接的方式来说呢？





或者也许你担心你太过礼貌了，以至于你想表达的想法没有被听到？继续收听我们的节目，你就能听到可以帮你化解冲突的表达。





今天和我们在一起的是Allan和Claire。





Allan



就算我们不能一次性解决所有问题，我也希望我们能沟通。





Claire



我明白对你来说哪些点很重要，但希望你也能从我的角度来看这件事。





Allan



好的，我们聊聊吧。我确信我们是有一些共识的。





我们刚才听到的这些表达都可以用来解决工作中的争端。





让我们再听一遍，一句一句来。首先，我们听到Allan说：



I want us to talk even though we might not solve everything at once

通过说这句话，你承认冲突是存在的，且你愿意努力解决，即使不是所有问题都能被解决。





然后我们听到Claire说：



I hear what’s important to you, but if you could look at it from my perspective.

这样说意味着你在表达你已经知道另一方的观点，并要求他们也听听你的观点。





最后，我们听到Allan说：



I’m sure there will be some things we can agree on.

这句话相当于说“I’m ready for compromise（我已经做好让步的准备了）”。





一个“compromise（让步，妥协）”是指一个共识或解决意见分歧的方法，在其中两方都有所损失。





在这项安排中，没有人能得到所有他们想要的东西，但他们至少能达成某种共识，让他们不再互相攻击。





假设说，你在工作场所的冲突正在“getting out of hand”，也就是说变得难以控制，你正因此感到愤怒或伤心。所以，如果你不高兴，你可以说：



Let’s take a break and talk again once we’ve cooled down a bit.

这比起说“I can’t deal with this, or this will never work（我受不了这件事，或这样肯定不行）”要好得多。





“Cool down a bit”意思是停止生气。





有时，暂时离开这场冲突能帮助我们以新的角度来看待问题，因为我们在发怒的时候往往无法看到解决方法，只想证明我们是正确的。





或者，假设说你的同事说的话完全没有道理，与其直接这样当面告诉他们，让冲突更加严重，你可以说：



Help me understand where you’re coming from.

这句话真棒，不是吗？





与其变得“defensive”，也就是觉得你必须用一种愤怒的方式保护你的观点，攻击别人的论点，你可以用这句话让另一方用更清楚地方式来解释他们的意见。





通过说“Help me understand where you’re coming from”，你其实是在要求他们进一步解释他们的动机和理由。





好的，让我们再看一个例子：



I understand your point, but I see things a little differently.

这句话在你想用更委婉的方式来表达你有不同意见的时候很有帮助。





I understand your point, but I see things a little differently.





通过这么说，我们是在承认对方的观点，因为即使我们不同意，他们的意见仍然是有分量的。





如果我发现自己正处在一个无法达成共识的情况中，我可以说：“Ok, so let’s agree to disagree（好吧，让我们求同存异吧）.”





今天，我们有我的同事、SBS电台内容编辑Peter Theodosiou和我们作伴。





嗨，Peter，谢谢你参加节目。





Peter



嗨，Josipa，我是个《学英语》播客的大粉丝，所以很高兴能在这里。





Josipa



工作场合的冲突对工作没有好处，但也许更重要的一点是，它对牵扯到的人来说也非常糟糕，对吗？





Peter



对……嗯，工作场所冲突，尤其是长期无法解决的冲突，会给每个人营造出一种非常toxic（有毒）的环境。有毒的环境意思是能对你的健康和幸福造成伤害的一个地方或一种行为。





Josipa



“Toxic”！这个词挺重的。它通常会被用来形容毒药。如果你用这个词来形容你的工作地点的话，那它肯定是很有害了。但就算冲突没有那么极端，它仍然会带来压力对吗？





Peter



尤其是这个冲突很长时间没有被解决的话。许多研究都证明，无法被解决的工作冲突会造成大量压力、焦虑和抑郁，它们最终会导致更加严重的心理健康问题。





Josipa



不幸的是，在我们这个时代，不管我们是不是和其他人有冲突，许多人都需要获得帮助来保持心理健康和减少生活中的日常压力。





Peter



是的，根据澳大利亚人权委员会，澳大利亚成年人中大约有45%的人会在一生中的某个时间点经历心理疾病，五分之一的成年人可能会在任何一年内经历心理疾病。这正是为什么我们SBS会在10月10日开启Mind Your Health项目。我鼓励大家访问Mind Your Health网页来免费获取有关健康的多元视角信息。







