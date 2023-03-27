如何面对脆弱、死亡？华人女性心理医生给已逝父亲庆生

马来西亚华人Bee Lim是悉尼的一名临床心理医生，去年她经历了父亲的离世，然而癌症给整个家族带来的阴影却并没有随之散去。





同样在去年，Bee成为书籍《再见忙碌，你好快乐（ Goodbye Busy, Hello Happy）》的合著者之一。该书收录了25位来自不同领域职业女性的个人故事，聚焦个人内心的声音。





我们邀请了Bee来做客SBS普通话节目，聊一聊脆弱以及它超越性别的地方。如何应对亲人的离世？该不该在孩子面前谈论死亡？我可不可以允许自己脆弱？





本期节目正如该书扉页所写，“谨以此书献给所有被压垮的、超负荷的、焦虑的、精疲力尽的女性”。



“爸爸死了”

2021年6月10日是Bee Lim人生中最糟糕的一天。





这一天，她的父亲被确诊为癌症晚期，而不久前，她还在思量着把定居在马来西亚的父母接来澳洲安享晚年。



棺材上的白色花束 Source: Getty / Getty Images/Pascal Deloche “我的父亲是一个很典型的亚裔父亲，他的情绪很压抑，好像刀枪不入。”





Bee回忆起那段最后的父女时光，说道。





那时，她停下在悉尼的工作飞回马来西亚陪父亲看病。“每三个星期和他一起去化疗，但他从来没提起过疼痛和内心的害怕。即使是管子插进他的手，我能共情到他痛，但他从来没提过。”





Bee的父母在移民至马来西亚之前，分别是中国福建和潮州人。中国传统家庭背景之下，家族成员绝口不提死亡，也从不习惯展露脆弱的一面。她父母双方的家族都有数起因癌症去世的先例，Bee的奶奶和外公在多年前因癌症去世，癌症的遗传阴影一直追随他们多年。





不过，Bee使用她自己的方式去打破了这份对“死亡与脆弱”的缄默，并在对后代的教导中延续下去。



给他过生日

“就像房子里的大象一样，不管你是否逃避，它都在那里。情绪也是一样。”





为了让所有人释放情绪并坦然面对父亲的离世，不止在清明节、不止在坟场和寺庙，平时在家庭温暖的氛围中，Bee也会以她的另种方式来悼念父亲。





她会在每年父亲的生日，继续给已逝的他买蛋糕，唱生日歌，把对他的想念和记忆保存下来。





“虽然他人不在了，可是我们对他的记忆还在啊。”Bee认真地说， “这么多美好他本应该参与。”





Bee的母亲因为痛失丈夫时常感到焦虑，Bee尝试和她去聊起过去的时光，特意下厨去做一些父亲爱吃的菜，一起坐下来分享对父亲的回忆。父亲病时喜欢看母亲种的午时花，Bee就找了很多市场，把午时花种到在澳洲自己的院子里。情绪低落的时候，她会走到那里和父亲说说话。



Bee院子内种下的午时花 她认为：“保持这些联结，会帮忙消除失去他的空虚感。”





有时，Bee的孩子玩外公留下的玩具会问“你现在想念外公吗？为什么有些时候你说起他会流眼泪？”Bee会借此拿出外公的合影，引导孩子诉说情感。





她称：“我会以比较真诚、真实的情绪去对他表达。我会用这个机会，去让他知道其实情绪的表达是一种健康的行为，而且因为分享同样的情绪，我们可以变得更加亲密。”





“这只是我们学习找到一种方式去悼念我们的亲人。”Bee认为每个人都有面对死亡的一天，“害怕疼痛、害怕被遗忘可能是害怕死亡最大的原因。”



“脆弱不等于软弱”

身为临床心理医生，Bee平日里接触过许多癌症患者以及他们的家属 ，她发现许多人心中的恐惧大过一切，且将情绪堵在心中。





“脆弱（Fragileness）不等于软弱（weakness）。其实脆弱只是人类需求的一种，软弱意味着我们无法去抵御伤害或者威胁，脆弱只是表示我们去承认，如果创伤或者疼痛发生的话，我们会受到伤害或者影响。”





她认为承认脆弱，不论对男性还是女性来说，都是接受自己的关键一步。





“我们每个人核心需求都是一样的，包括安全、和他人的连接度、自主性、自尊、自我表达和合理的规则。所以我们有相似的同理心，但是展示和表达的方式各有不同。大多数女性更倾向于内化脆弱，所以我们展现出的行为女性会是恐惧、脆弱、焦虑、社交退缩，男性会比较倾向于外化脆弱，所以他们展现出的会是暴怒、滥用药物或酒精麻醉情绪，虽然有这样的倾向，但性别绝对不是决定因素。”





同样地，承认脆弱也是爱自己的方式。





“如果今天起床感觉无法出门，无法处理工作、人际等事务，那么我也可以允许自己放假一天，我可以自己有给自己泡一杯咖啡的能力。”





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