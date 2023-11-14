音乐家Warren Wills对SBS中文普通话节目表示：“这是非常奇妙的故事，关于何凤山博士，我了解他当时签署了数千份签证，允许遭受迫害的犹太人得以安全通行，这样他们就可以去到上海。”





犹太裔音乐家Warren Wills是一位屡获殊荣的作曲家、音乐总监和表演艺术家，此次与同济大学墨尔本校友会的合作初衷是一段8到10分钟的表演，据该校友会的Nancy Wang表示，为了契合“要勇敢站出来、为正义发声”的主题，校友Bob Xu提出了何凤山的故事，而之后另一位校友Wen Xu则探访了上海的犹太纪念馆搜集历史资料和画面，并结合Warren Wills的音乐剧经验，来打造这一台别开生面的演出。



LISTEN TO 关于勇气与正义：一部音乐剧带您走近“中国辛德勒”何凤山的故事 SBS Chinese 14/11/2023 15:45 Play

据 SBS希伯来语节目报道 ，1938 年 3 月，纳粹发动恐怖统治，引发犹太难民危机，第一步是没收他们的财产并驱逐出境。纳粹当局通知犹太人，如果他们能以入境签证或最终目的地签证的形式提供“移民证明”，就可以获准离境，他们被捕并被驱逐到集中营的家人也可以随行。然而， 1938 年 7 月，32 个西方国家参加了讨论犹太难民问题的埃维昂会议，大部分国家都表示不愿意接受他们。正是来自中国的何凤山博士，克服重重困难，向犹太人伸出了援助之手。何凤山博士 1901 年出生于中国湖南。二战前夕，他担任中国驻维也纳总领事。正是他的勇气、智慧和谋略，使他拯救了成千上万的犹太难民，并在上海为 18000 名犹太人提供了庇护。85 年后的今天，人们依然怀念他，视他为勇敢的中国外交家和国际正义人士，视他为“中国的辛德勒”。





Warren Wills对SBS中文普通话节目表示：“对我来说，有人在战争中受伤或受到伤害就是一场悲剧，而这是一场巨大的悲剧，我认为我们比以往任何时候都更有必要向全世界展示，不仅是在墨尔本，不同的社区、不同的民族、不同的宗教和不同的文化都可以走到一起，做一些有意义和充满艺术价值的事情。”





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