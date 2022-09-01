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巴基斯坦洪灾救援抵达 3000万人仍在等待援助

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Pakistan floods death toll passes 1000

PESHAWAR, PAKISTAN - AUGUST 31: A general view of a flooded area as displaced people are seen trying to survive following the deadly climate catastrophe in Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan on August 31, 2022. Flash floods triggered by destructive monsoon rains have killed more than 1,000 people and injured thousands more since June. (Photo by Hussain Ali/Anadolu Agency via Getty Images) Source: Anadolu / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images

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Published 1 September 2022 at 6:51pm, updated an hour ago at 7:13pm
Source: SBS

巴基斯坦的灾难性洪灾已导致3300万人受到影响，人道援助已开始抵达巴基斯坦。 但是，由于道路和铁路线都被洪水切断，紧急物资的分发仍将需要时间。 与此同时，人们担心，由于洪水带来的经水传播疾病爆发，会给卫生系统带来更大的压力。请听SBS记者Lucy Murray的报道。

Published 1 September 2022 at 6:51pm, updated an hour ago at 7:13pm
Source: SBS
巴基斯坦总理带着钱走访被洪水蹂躏的村庄，沿途一直在亲自发放支票。

这些钱将发放给那些失去亲人、失去收入和失去家园的人。
联邦政府正在向那些在洪水中失去家人的人提供一百万卢比。这种补偿不能真正补偿他们的痛苦。但是安拉的指令是我们必须活在这个世界上，为此我们需要资源。
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沙巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）表示，政府将向那些失去家园的人提供2.5万卢比，约合170澳元。

对那些失去家人的人，将被提供100万卢比，约合6700澳元。

同时，他还宣布了一项100亿卢比的预算，用于修复道路和补偿农作物的损失。

但是，由于该国三分之一的地区都处于洪水中，因此仍然需要外部支持。

阿拉伯联合酋长国已经提供了迄今为止最大的捐款。

穆罕默德·本·扎耶德殿下已宣布，以救灾物资的形式提供5000万澳元的资金。我们对他表示感谢。土耳其总统也在发送救济物资。美国宣布提供价值3000万美元的援助。
来自中国的即时救援物品已经着陆，包括2.5万顶帐篷，以及药品和蚊帐。

对蚊子的预防是极其重要的，因为当地疟疾病例的数量正在上升。

人们还担心，水传播疾病的蔓延将使卫生系统更加紧张。

在总理参与的活动范围外，对紧急物资的迫切需求是显而易见的。

人们爬向一辆运送大米、饮用水和毛毯物资的军用卡车。

而老弱者则被推到了路边。

人群中的一名妇女法扎娜（Farzana）告诉半岛电视台（Al Jazeera），这辆卡车是他们唯一的希望。
其他被洪水淹没的地区彻底被遗忘了。有些是因为通往当地的道路已经被洪水切断。在另一些地区，洪水的危险依然存在。

穆尼尔·艾哈迈德·贾尔巴尼，是信德省（Sindh）的一名地方政治家。他表示：
极大数量的人群都受到了洪水的影响。我们的首要任务是把人们从受损的房屋和被冲垮的房屋中救出来。
救援工作还在继续展开，幸存者们睡在地上，旁边是肮脏的水、泥浆和污水池，很多人没有任何东西可吃。

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