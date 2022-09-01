巴基斯坦洪灾救援抵达 3000万人仍在等待援助

巴基斯坦总理带着钱走访被洪水蹂躏的村庄，沿途一直在亲自发放支票。





这些钱将发放给那些失去亲人、失去收入和失去家园的人。



联邦政府正在向那些在洪水中失去家人的人提供一百万卢比。这种补偿不能真正补偿他们的痛苦。但是安拉的指令是我们必须活在这个世界上，为此我们需要资源。

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沙巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）表示，政府将向那些失去家园的人提供2.5万卢比，约合170澳元。





对那些失去家人的人，将被提供100万卢比，约合6700澳元。





同时，他还宣布了一项100亿卢比的预算，用于修复道路和补偿农作物的损失。





但是，由于该国三分之一的地区都处于洪水中，因此仍然需要外部支持。





阿拉伯联合酋长国已经提供了迄今为止最大的捐款。





穆罕默德·本·扎耶德殿下已宣布，以救灾物资的形式提供5000万澳元的资金。我们对他表示感谢。土耳其总统也在发送救济物资。美国宣布提供价值3000万美元的援助。

来自中国的即时救援物品已经着陆，包括2.5万顶帐篷，以及药品和蚊帐。





对蚊子的预防是极其重要的，因为当地疟疾病例的数量正在上升。





人们还担心，水传播疾病的蔓延将使卫生系统更加紧张。





在总理参与的活动范围外，对紧急物资的迫切需求是显而易见的。





人们爬向一辆运送大米、饮用水和毛毯物资的军用卡车。





而老弱者则被推到了路边。





人群中的一名妇女法扎娜（Farzana）告诉半岛电视台（Al Jazeera），这辆卡车是他们唯一的希望。



其他被洪水淹没的地区彻底被遗忘了。有些是因为通往当地的道路已经被洪水切断。在另一些地区，洪水的危险依然存在。





穆尼尔·艾哈迈德·贾尔巴尼，是信德省（Sindh）的一名地方政治家。他表示：



极大数量的人群都受到了洪水的影响。我们的首要任务是把人们从受损的房屋和被冲垮的房屋中救出来。

救援工作还在继续展开，幸存者们睡在地上，旁边是肮脏的水、泥浆和污水池，很多人没有任何东西可吃。





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