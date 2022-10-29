【闲话澳洲】过敏绝非小事，千万大意不得

春天是万物复苏、百花争艳、生机勃勃的时节。对于大部分人来说，春天充满着无限的生机、希望与活力，然而，对于过敏人群来说，春天却是最令他们烦恼、惶恐与害怕的季节。几乎生命中的每一个春天，他们都是在“春光无限好，喷嚏何时了？”的感慨中度过的。





本期《闲话澳洲》栏目，我们为您请到了来自悉尼北部海滩免疫学和过敏诊所、北部海滩医院的临床免疫及过敏科专家（Cai Fenfen）蔡医生，跟大家聊一聊有关过敏的那些事儿。





蔡医生向我们解释了为什么春季是过敏性疾病的高发季节，介绍了在澳洲大陆最常见的几种过敏原，分析了造成过敏的主要原因，还推荐了目前针对过敏性疾病比较有效的几种治疗方法。以下内容以问答形式呈现。





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1. 最近春光明媚，暖意融融，大地呈现出一片生机。春天正是万物复苏，百花争艳的好时节。蠢蠢欲动的我们终于找到了放飞自我的理由，准备约上三两知己去踏青，去远足，去欣赏大自然的鬼斧神工。然而，有一类人面对春色却如临大敌，他们就是过敏人群。随着春季的到来，前往门诊挂号看诊的过敏性疾病患者逐渐增多。请问蔡医生，这到底是为什么呢？





在澳大利亚和新西兰，大概有18%的人有过敏性鼻炎，也有很多哮喘病的患者。80%哮喘病的患者患有过敏性的鼻炎。很多这样的病人到春天时都会由于花粉而引起各种各样的过敏反应，导致眼睛和鼻道有慢性的炎症。所以，像流鼻涕、发痒、鼻塞、流泪、眼睛红肿、耳朵和喉咙发痒等诸如此类的症状都是过敏性鼻炎的反应。很多病人都会感到生活质量受到很大影响，吃也吃不好，睡也睡不好，情绪也不佳。这些其实是不能忽视的问题，因为过敏性鼻炎不仅会引起鼻窦的发炎，还会使哮喘症越来越加重。所以，这不光是生活质量的问题，我们也应该重视和积极控制住这个疾病。





2． 据说，过敏原有上千种之多。那么，在澳洲大陆，最常见的过敏原有哪些呢？





我们在给病人看诊时会做非常详细的记录。我们会问病人在过敏时是处于室内还是室外，是早上还是中午，还会看病人的症状是否具有季节性。如果是春天和夏天出现的症状，那就是与季节有很大关系，是由导致过敏反应的植物的花粉引起的。这些花粉大部分都来自于北半球的牧草和杂草。它们可能离源头非常远，但是，它们依靠风进行传播。就算病人感觉不到周围有花粉，但是，他们还是会有相关的症状。比如说，澳洲有一种叫做“哮喘”的杂草，它是由20世纪初从意大利引进的一批大理石里意外发现的，现在这种杂草在悉尼市非常广泛地种植和流传。另外，澳洲还有一些从英国和美国引进的杂草。这些都是过敏度非常高的花粉。我们在接待病人时都会详细问询，了解他们到底是在初春时还是十月到十二月时开始有过敏的症状，因为树木一般是在冬末和早春的时候授粉，接下来，草就开始开花了。比如说，车前草是从八月到五月开花，而长在北部沿海地区亚热带的草则是在一月、二月和三月开花。所以，各种各样能够引发过敏的草的花期也各有不同。我们在给病人看病时可以通过详细的问询来了解病人的病情。另外，我们还可以建议病人去做一些过敏原的皮肤检测或血液检测等方法和手段来对病人的病情进行诊断。





除了花粉以外，尘螨也是很常见的一种过敏原。尘螨过敏的比例有时比花粉过敏还要高。尘螨过敏没有季节性的差别。患者可能会在早上起床时流鼻涕、打喷嚏。一般建议床单、枕套等床上用品每周用大于60度的热水去洗涤，可以杀死尘螨，冲走过敏原。床和卧室内的羊毛、羊毛毯和毛绒玩具都应该去除掉。如果有条件的话，用硬地板代替地毯，这样，地面的过敏原就更容易被清理掉。我们应该尽量降低房间湿度，保持干燥通风，这样也可以降低尘螨繁殖的速度。





3. 造成过敏的原因有哪些呢？





所谓的过敏体质有很大一部分是遗传的。如果父母双方有过敏的现象，那下一代存在过敏反应的可能性会高很多。大概有40%或者以上是遗传的。我说的过敏现象就包括过敏性的鼻炎、哮喘、过敏性的皮炎还有食物过敏。这些都有非常大的遗传的比例在里面。 其次，工业化的城市患过敏症的人群比例比较高，因为人们接触微生物不同种群的时间比较少，而在发展中的国家或者农村地区，人们得过敏类疾病的机率比较小。还有其它的因素，比如说，如果有年长的兄弟姐妹从小养宠物，这样对防止过敏起到了一种积极的保护作用。另外，还有一些因素则会增加过敏性疾病突发的机率，比如母亲在怀孕期间吸烟，或者宝宝在产后吸入二手烟，又或者居住地存在空气污染等。过敏与西方化的饮食可能也存在一定的关系。





除此以外，我们也发现，移民变迁对过敏患病率也有一定的影响。如果从不太发展的国家移居到较富裕的发达国家，第一代移民的过敏患病率其实是低于本地人口的，但是从第二代移民开始，或者我们所说的1.5代，就是小时候移居到澳洲的人，他们的过敏患病率就要高于在澳大利亚出生的非亚洲人群。我们发现，在20岁以上的人群中，亚洲移民中花粉症的患病率几乎是澳大利亚出生的非亚洲人群的2倍。在第二代亚洲移民中，患花生过敏症的比东亚出生的婴儿要高3倍。所以，这种移民的过程对先天性的和适应性的免疫体都会发生一些变化。





至于具体的原因，科学家们仍在调查中，但是，他们对这个问题有一些基本的想法，比如说，先天性和适应性的免疫体的变化，还有，我们到西方化的环境里，自身的免疫体对微生物和周围环境变化的一种相互作用， 它可能会使体质更偏向于过敏性。我们发现，在澳洲出生的亚洲小朋友比出生后移居到澳洲的小朋友得过敏性疾病的风险系数更高。我们不知道这是不是和表观的遗传变化有关。我们知道，我们的DNA是没有办法变化的。但是，表观的遗传变化就像DNA上面的一个开关一样。它提供了何时何地、以何种方式去应用DNA的遗传信息。所以，我们不知道在澳洲出生的小朋友是不是他们的母亲在产前还有受孕前这种表观的遗传变化影响到他们后来对这种过敏性疾病有更加强的一种表现形式。





4.容易得过敏性疾病的人是不是抵抗力就很差呢？





这种说法有一定的原因。过敏性鼻炎长期的患者确实是得鼻窦炎的机率高一些。而且，如果过敏性鼻炎没有控制得很好，病人又有哮喘病的话，他得哮喘病的患病率也会相对比较高。所以，这些过敏性的疾病从某种角度来说是相互作用的。如果你没有控制得好的话，一种病可能会引发另外一种病。患者可能会觉得他们感冒之后，哮喘病的恢复时间会特别长。或者说，得了过敏性鼻炎后，哮喘病发病的机率也会特别频繁。





5.作为第一代移民，好像我们移居到澳洲以后，呼吸系统出现问题的机率会高一些，有人说是因为澳洲大陆的空气质量太好。您怎么看这个问题？





其实，移民的时间越长，我们的风险性就跟当地居民越来越趋同了。所以，我们刚才说，第一代移民刚来的时候，确实是过敏患病率要低于本地人口。比如，以新加坡为例。在新加坡出生的人中，80%的人都会对尘螨过敏。但是在中国出生的人中，尘螨过敏的比例不到30%，但是，在新加坡居住了8年以后，这些中国移民对尘螨过敏的比例上升到了60%。所以，移民和当地人对过敏原的反应越来越趋同。





6.我们如何判断自己是过敏性体质呢？





这个其实，可能从小就会有一些症状，比如说在6个月内就有过敏性皮炎。在这儿，有一种概念叫做Allergy March（过敏进展史），就是说，从小就是过敏性皮炎，就是湿疹，这个从婴儿期开始就发展了。因为皮肤的保护性作用降低了，我们的皮肤就会接触到食物，或者空气里的悬浮物，从而形成一种对花粉或对尘螨的过敏反应。很多人对小学的时候就有鼻炎的反应。很多人在青春期还没来临时就得了哮喘病了。所以，很多都是一步一步地发展下去的。食物过敏有时候在婴儿时期就会出现。所以，这几种过敏性体质带来的疾病很多时候是互相关联的，但我们发现，一般湿疹是第一个出现的问题。





7.我有一位朋友，他从小到大从来都不知道自己对麸质过敏，就是麦麸，像小麦、大麦、燕麦之类的，直到30出头，由于他有偏头痛，医生偶然间让他去做了一个过敏原测试，他这才知道其实自己对麦麸过敏，只能吃gluten free的食物。像这种情况在您的病人中多吗？





麦麸可以引起好几种反应。有些是那种食物过敏原引起的食物过敏。在这种情况下，过敏原的皮试是显示阳性的。但如果是食物不耐受，食物过敏原则呈阴性的反应。还有一种是在肠道内引起的免疫系统对麦麸发炎的状况，叫做 。这种“乳糜泻”的状况可以通过血检发现，或者通过肠道科的医生做相关的肠镜和胃镜检测。所以，当我们说对麦麸有反应，其实也包含了几种不同的疾病，会引起的不同症状。如果是“乳糜泻”的话，它会引起吸收不良、肠胃不适、贫血，有时候会感到疲劳。如果是麦麸不耐受的话，它主要就是一种肠胃不适的反应，但是，如果是食物过敏的话，那就绝对需要及时地去看全科医生和专家，然后进行诊断。





8．食物不耐受和食物过敏这两者之间究竟有什么区别？





食物不耐受和食物过敏是完全不同的两种概念。因为食物过敏涉及到免疫系统，它和免疫球蛋白E抗体引导的食物过敏是不一样的。食物不耐受，包括乳糖不耐受，是一种酶缺乏，还有各种非免疫反应所引起的一些症状，胃痛、胃胀、腹泻、肠胃不适、头痛，这种问题呢，一般我们会建议病人酌情适量服用，到自己感觉到舒服为止，就是不要让自己感觉到有很大的症状影响到自己的生活。食物不耐受和真正的食物过敏是不一样的，因为食物过敏有时候会引起荨麻疹，引起舌头、嘴唇和喉咙的一种水肿现象，还会引起低血压甚至呼吸不上，所以，真正的食物过敏，我强烈建议病人要寻医问药，要在专家的指导下，不要吃任何会引起过敏的食物，有时候还要携带EpiPen，就是那种自己给自己注射的一种急救的措施。





9. 目前针对过敏人群有哪些比较有效的治疗方法？





主要的治疗方法其实是基于一点，那就是我们希望病人暴露在过敏原的时间和机率要少一些。我们刚才已经提到过怎样在室内消除尘螨这种现象。对于花粉症患者来说，在花粉季和大风天最好在室内待到中午才出门，这样，花粉的浓度要小一些；要避免在雷暴期间外出，因为雷暴天气花粉的数量特别多；可以戴太阳镜，回家赶快淋浴，或者用清洁的眼药水洗眼睛。我们希望花粉症患者尽量避免割草，如果您必须要割草的话，可以戴上口罩。通常大风天，空气中的花粉含量会很高。如果在室内的话，您可以把窗户关闭， 或者在车内使用循环空调。如果您有过敏性鼻炎或者哮喘的话，应该把卧室窗外的杂草和树木移除掉，在室内不要摆放会引起过敏的花草和植物。过敏性疾病的患者可以进行药物治疗，比如说，喷鼻剂是可以缓解症状的药物，病人需要长期使用。鼻内皮质类的固醇喷雾剂对炎症会有非常有效的作用，要长期定期使用。病人还可以口服抗过敏药，这类药的优点是有效，而且副作用比较小，但是，它不能完全治愈过敏，需要长期地坚持地应用才可以有效地缓解症状。如果我们要改变过敏性体质的话，可以选择过敏原脱敏法。您需要去到过敏专家那里进行诊断，看过敏原是什么，然后需要三到五年的治疗。这种治疗可以用皮下注射、在舌头下含片剂，或用液滴滴在舌头下面，通过反复地引入小剂量的过敏原提取物来改善过敏反应。这种疗效是比较好的，而且能够得到一种长期的改善。







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