“IT 转电工我在澳洲用了四年半”-悉尼电工David的故事

SBS 普通话电台其他收听方式 “IT 转电工我在澳洲用了四年半”-悉尼电工David的故事Play08:04SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.38MB)Published 27 September 2022 at 8:26amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS 曾在澳洲从事IT工作的David给大家分享自己花了四年半时间转行成为一名澳洲持牌电工的故事。（点击封面图片，收听完整故事）Published 27 September 2022 at 8:26amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS因为持续两年多的新冠疫情，澳大利亚目前面临严重的技能人才短缺。其中一些与建筑有关的工作，因为必须具备澳洲认证的资格证书那就更加紧缺。提到建筑行业，这个范围很宽泛，其中就包括了大家熟悉的和电打交道。一方面，在澳洲很多人都知道电工是热门职业，不愁工作机会。但大家可能不一定知道的是在澳洲要想考出电工资格证却并不是一件简单的事。今天故事的主人公电工David曾经在澳洲从事IT工作，他将给大家分享自己花了四年半的时间转行成为一名澳洲持牌电工的故事。分享Latest podcast episodes“当志愿者是融入澳洲生活的最好方式”：华人乔伊说22岁的阿米尼之死引发伊朗和世界各地的抗议活动原住民之声公投宣进入新阶段墨尔本国际咖啡博览会强势回归