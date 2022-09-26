“IT 转电工我在澳洲用了四年半”-悉尼电工David的故事

因为持续两年多的新冠疫情，澳大利亚目前面临严重的技能人才短缺。其中一些与建筑有关的工作，因为必须具备澳洲认证的资格证书那就更加紧缺。





提到建筑行业，这个范围很宽泛，其中就包括了大家熟悉的和电打交道。一方面，在澳洲很多人都知道电工是热门职业，不愁工作机会。但大家可能不一定知道的是在澳洲要想考出电工资格证却并不是一件简单的事。



