走近世界华人文学，对话旅澳获奖作家

第二届世界华人作家笔会，即“首届国际华语原创IP电影节”大会于7月11日在加拿大温哥华举行。在其5月举行的新闻发布会上，主办方正式公布了相关的获奖名单，三位澳大利亚华人作家榜上有名。安菁的《潘多拉手环》和梁军的《悉尼追梦录》同时获得了“第二届世界华人文学奖 · 小说奖”。姜立涵的《大城小室》摘得“第二届世界华人影视奖 · 影视文学奖”。





作家安菁 安菁：笔名“经年鲤”，澳大利亚昆士兰州华文作家协会分会理事会成员、加拿大女作家协会海外终身会员，同时为多平台签约作者。她的主要作品有长篇小说《夜幕下的地安门》、《晨光微启》、《潘多拉手环》等。其中，《潘多拉手环》获得2022年度南溟出版基金赞助，是当年唯一一部获奖的虚构类作品。





安菁的小说行文朴素，笔法细腻。她特别善于捕捉平凡人身上的闪光点。她的作品风格多变，题材涉猎广泛，尤其关注移民群体的生存现状以及文化、宗教、社会形态等在传统与变革中的冲突与融合。





作家姜立涵 姜立涵：曾求学于谢菲尔德、香港、北京等地，先后任职于金杜律师事务所、美林证券等大型机构，创立并运营房地产基金及PE基金，在北京生活工作十余年，现居悉尼。





目前，姜立涵已出版现实主义长篇小说《CBD风流志：卿城》（作家出版社）、《大城小室》（作家出版社）、《妈妈的复出》（中信出版集团）以及金融科普读物《有趣的金钱》（中国出版集团），累计发表出版各类作品百余万字。其作品先后荣登微信读书排行榜“总榜TOP200”，“飙升榜TOP200”，“小说榜TOP50”等榜单，好评如潮。





根据其小说《大城小室》改编的三十六集电视连续剧《一路朝阳》，由优酷影业和华策影视联合拍摄制作，是北京卫视今年的重点展播剧目、东方卫视2023年的大剧片单之一，也最新定档了中央电视台电视剧频道的首播。





作家和摄影家立夏 立夏：作家、摄影家，出生于四川成都，现居悉尼。目前，她出版了两部亲子教育书籍《毕家妈妈育儿经》、《跟着直觉做母亲》，并曾在日本东京和德国汉诺威举办摄影展。《澳洲花鸟手帖》为立夏女士的最新作品。





7月22日，由蓝视野读书会主办的第二届世界华人作家笔会获奖作家见面会在Rhodes图书馆举行。获奖作家安菁女士以及作家和摄影师立夏女士亲临现场，与读者们就文学创作进行交流与互动。本台记者海论在现场采访了她们。与会期间，她还邂逅了另一位获奖作家梁军先生。在见面会后，记者海伦还专门连线了未能到场的姜立涵女士和新州华人作家协会的理事张劲帆先生。





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