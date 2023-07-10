澳洲和德国签署10亿澳元军备协议 基廷抨击北约秘书长为“大傻瓜”

INDONESIA G20 BALI SUMMIT

epa10308091 Germany's Chancellor Olaf Scholz (C) and Australia's Prime Minister Anthony Albanese (L) speak during a plenary session during the G20 Leaders' Summit in Bali, Indonesia, 16 November 2022. The 17th Group of Twenty (G20) Heads of State and Government Summit runs from 15 to 16 November 2022. EPA/WILLY KURNIAWAN / POOL Credit: WILLY KURNIAWAN / POOL/EPA

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在北约峰会召开之前，澳大利亚总理阿尔巴尼斯抵达柏林，并签署了一项为德国提供军用车辆的10亿澳元协议。

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯抵达柏林后，与德国总理肖尔茨举行了会晤。

两国领导人的讨论围绕建立两国间更紧密的联系，重点是绿色氢气、贸易、国防和区域安全等议题。

两位领导人还签署了一项价值10亿澳元的协议。

根据该协议，澳大利亚将生产并向德国提供100多辆“拳师（Boxer）”重型武器装甲车。

从2025年起，昆士兰的军用车辆供应商将提供这些装甲车。

阿尔巴尼斯表示，这将是澳大利亚有史以来最大的军备出口之一，并会创造1000个新的就业机会。

访问德国之后，阿尔巴尼斯总理前往立陶宛参加北约峰会。

世界各国领导人预计将讨论乌克兰、气候和国防问题，以及北约可能在日本设立办事处的议题。

但澳大利亚前总理保罗·基廷抨击了北约，并警告称，北约可能向亚洲扩张。

在一份声明中，基廷称，北约秘书长斯托尔滕贝格是一个“大傻瓜”，因为斯托尔滕贝格试图将基廷所谓的欧洲的“恶意毒药 ”出口到亚洲。

反对党内政事务发言人詹姆斯·帕特森告诉澳广ABC全国广播电台，基廷的声明是“精神错乱的口沫横飞”。

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澳洲和德国签署10亿澳元军备协议 基廷抨击北约秘书长为“大傻瓜”

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10/07/202305:59
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