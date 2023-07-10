澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯抵达柏林后，与德国总理肖尔茨举行了会晤。





两国领导人的讨论围绕建立两国间更紧密的联系，重点是绿色氢气、贸易、国防和区域安全等议题。





两位领导人还签署了一项价值10亿澳元的协议。





根据该协议，澳大利亚将生产并向德国提供100多辆“拳师（Boxer）”重型武器装甲车。





从2025年起，昆士兰的军用车辆供应商将提供这些装甲车。





阿尔巴尼斯表示，这将是澳大利亚有史以来最大的军备出口之一，并会创造1000个新的就业机会。





访问德国之后，阿尔巴尼斯总理前往立陶宛参加北约峰会。





世界各国领导人预计将讨论乌克兰、气候和国防问题，以及北约可能在日本设立办事处的议题。





但澳大利亚前总理保罗·基廷抨击了北约，并警告称，北约可能向亚洲扩张。





在一份声明中，基廷称，北约秘书长斯托尔滕贝格是一个“大傻瓜”，因为斯托尔滕贝格试图将基廷所谓的欧洲的“恶意毒药 ”出口到亚洲。





反对党内政事务发言人詹姆斯·帕特森告诉澳广ABC全国广播电台，基廷的声明是“精神错乱的口沫横飞”。





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LISTEN TO 澳洲和德国签署10亿澳元军备协议 基廷抨击北约秘书长为“大傻瓜” SBS Chinese 10/07/2023 05:59 Play

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