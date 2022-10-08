【生活杂志】全澳经历“用工荒” 雇佣未成年员工你需要知道这些

在维多利亚州，雇佣15岁以下儿童受到《2003年儿童就业法》的监管。





关于雇佣未成年人的年龄规定，一个普遍的误解是，14岁零9个月是维多利亚州在没有许可证的情况下雇佣儿童的最低工作年龄。





但其实，不同的行业对最低年龄要求有所不同。比如快递服务： 至少11岁； 零售服务：13岁 餐饮服务: 13岁；在家族企业或者娱乐广告行业工作，没有儿童年龄限制。





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雇主在雇佣15岁以下的儿童之前，必须向政府申请许可证（无论工作是否有报酬），并遵守相关的儿童工作安全标准。





没有许可证而雇用儿童，是犯罪行为，会受到法律处罚和高额罚款。15 岁以下的工人，必须由持有有效“Victorian Working with Children”许可的人监督指导，除非他们获得豁免。





当孩子满15岁时， 雇主就不需要申请工作许可了。





工作许可证要如何申请？在雇佣未成年员工时，维州政府对员工的工作时间和休息时间有哪些规定？欢迎您点击音频，收听完整采访。





注：儿童就业法因州而异——因此请务必查看与您雇用儿童所在州相关的法律。





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