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【生活杂志】全澳经历“用工荒” 雇佣未成年员工你需要知道这些

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Mixed race teenage boy working in cafe

Credit: Kingfisher Productions/Getty Images

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Published 9 October 2022 at 10:52am
By Lu Jiao, Mo Lin
Source: SBS

今年全澳出现了前所未有的“用工荒”，而最近一则14岁男孩在药房送货的新闻更是让人感慨雇主们已经把目光投向了雇佣青少年员工。特约记者焦璐要介绍维州关于雇佣未成年人的法律法规。

Published 9 October 2022 at 10:52am
By Lu Jiao, Mo Lin
Source: SBS
在维多利亚州，雇佣15岁以下儿童受到《2003年儿童就业法》的监管。

关于雇佣未成年人的年龄规定，一个普遍的误解是，14岁零9个月是维多利亚州在没有许可证的情况下雇佣儿童的最低工作年龄。

但其实，不同的行业对最低年龄要求有所不同。比如快递服务： 至少11岁； 零售服务：13岁 餐饮服务: 13岁；在家族企业或者娱乐广告行业工作，没有儿童年龄限制。

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雇主在雇佣15岁以下的儿童之前，必须向政府申请许可证（无论工作是否有报酬），并遵守相关的儿童工作安全标准。 

没有许可证而雇用儿童，是犯罪行为，会受到法律处罚和高额罚款。15 岁以下的工人，必须由持有有效“Victorian Working with Children”许可的人监督指导，除非他们获得豁免。

有关申请“雇佣儿童许可证”的信息可从
Business Victoria
网站获取。

当孩子满15岁时， 雇主就不需要申请工作许可了。

工作许可证要如何申请？在雇佣未成年员工时，维州政府对员工的工作时间和休息时间有哪些规定？欢迎您点击音频，收听完整采访。

注：儿童就业法因州而异——因此请务必查看与您雇用儿童所在州相关的法律。

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