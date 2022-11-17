澳大利亚加入2040年消除塑料污染计划

SBS 普通话电台其他收听方式 澳大利亚加入2040年消除塑料污染计划Play07:51SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.19MB)Published 17 November 2022 at 2:34pmBy Deborah GroarkeSource: SBS 联邦政府现已加入到一个全球联盟，该联盟的目标是：到2040年消除塑料污染。Published 17 November 2022 at 2:34pmBy Deborah GroarkeSource: SBS澳大利亚海洋保护基金会的肖恩·库奇（Shane Cuckow）说，每年全球约有1100万吨塑料进入海洋。他说，塑料垃圾造成了很大的破坏。“（塑料垃圾）对野生动物的影响是巨大的。我们已经看到小海龟在昆士兰州中部的海滩上被冲上岸去，肚子里装满了塑料。我们曾遇到过鲸鱼搁浅在海滩上，它们的胃里有超过一百公斤的塑料。”AdvertisementSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【健身课堂】舞者如烟用舞蹈向澳洲人介绍中国传统文化【安居澳洲】风暴和洪灾来袭之际 该如何准备和应对华人留学生为乌克兰难民当翻译SBS早新闻 (2022年11月17日)