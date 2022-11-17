澳大利亚加入2040年消除塑料污染计划

澳大利亚海洋保护基金会的肖恩·库奇（Shane Cuckow）说，每年全球约有1100万吨塑料进入海洋。





他说，塑料垃圾造成了很大的破坏。





“（塑料垃圾）对野生动物的影响是巨大的。我们已经看到小海龟在昆士兰州中部的海滩上被冲上岸去，肚子里装满了塑料。我们曾遇到过鲸鱼搁浅在海滩上，它们的胃里有超过一百公斤的塑料。”





Advertisement

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。



