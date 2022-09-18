澳大利亚溺亡人数创25年新高

纳西姆-泽雷卡（Nasim Zereka）现在是一名自信的泳者，但在一年多以前，情况完全不同。





“我在黎巴嫩长大，13岁来到澳大利亚时我完全不会游泳，我希望当时我的父母有推动我去学习。”





去年2月，35岁的泽雷卡在特里格尔（Terrigal）的一次旅行中差点溺亡，这一经历推动泽雷卡开始学习游泳。





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“这绝对是可怕的，我开始觉得我在溺亡边缘，每次你想离开水面时都会有海浪袭来。”





泽雷卡正在分享他的故事，希望它能带来改变。





一项令人震惊的新研究调查发现：过去一年澳大利亚有339例溺亡记录，较前一年增长15%，也是1996年以来的最高纪录。





39例死亡与洪水有关-预计随着降雨和洪水的增加，这一趋势可能会持续下去。





65岁以上的溺亡人数增加了三分之一以上。而5至14岁儿童的死亡人数也有所上升。





斯泰西·皮金（Stacey Pidgeon）是澳大利亚皇家救生协会的研究和政策全国经理。





“我们敦促家长让你的孩子回到游泳班，我们知道在过去两年中，有泳池关闭，孩子们错过了（学习）重要游泳技能（的机会）。”





在所有年龄组中，男性的死亡人数均比女性更多。而几乎一半的沿海溺水事件发生在海外出生的人身上。





澳大利亚冲浪救生协会的肖恩·道（Shane Daw）表示：





“停下来，四处看看，计划接近。我们的意思是在任何地点停下来，你要停下来检查是否有任何直接的危险，看看周围是否有其他危险，并制定一个计划。”





水上安全专家表示，在过去的一年里，由于新冠大流行，人们越来越多地寻找更隐蔽和不熟悉的海滩，几乎一半的沿海死亡事件发生在离冲浪救生服务机构五公里之外的地方。





专家敦促人们在今年夏天到有红黄旗、有巡逻的海滩游泳。



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