澳新军团日：澳大利亚人最重要也最伤感的一天

澳洲人在不同的时间，并以不同的方式庆祝澳新军团日。





许多人认为，澳大利亚在一个并非为澳洲取得胜利的日子举行如此重要的纪念活动具有讽刺意味。堪培拉澳大利亚国立大学的历史学家Bruce Scates 教授对此的评论是：”有趣的是，这种失败被重新定义为了一种胜利。战胜了逆境，战胜了前所未有的困难。我们倾向于将加利波利的灾难归咎于英国人，因此我们不会找自己的错。 我们往往忘记了作为大英帝国的一部分，我们参加了那场战争（第一次世界大战）。 那场战争并不仅是为了澳大利亚的利益而战，而是和我们的母国交织一处，一起参战。“



由于没有幸存的澳新军团成员，现代澳新军团日纪念活动的关注点都集中在那些从最近的澳大利亚军事任务中归来的人身上，比如在伊拉克和阿富汗归来的军人。Brodie Moore参军时年仅十七岁。在澳大利亚皇家军团第六营担任步兵六年。他于 2010 年作为第一指导工作组的一员被部署到阿富汗。现在，他是澳大利亚退伍军人福利组织的一名护士，专门研究退伍军人的心理健康。Moore先生说，要记住的不仅是战争中牺牲的人，也应该记住那些经历战后创伤的人。





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