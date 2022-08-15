澳大利亚可能增加永久移民人数以解决技能短缺问题

老年护理行业是在边境关闭期间严重受挫的几个行业之一。该行业的员工短缺已成为一个很大的问题。这给在职员工带来了压力，以至于他们开始离开这个行业。





正如 Anglicare悉尼的首席执行官西蒙·米勒（Simon Miler）所说的那样，不堪重负的员工相继离职。





他说：“最近有报道称，每年约有 65 000 名工人离开老年护理行业。我们也不能幸免。这是一个非常艰难的时期，我们需要人来填补这些职位的空缺，而国际工人是填补这些空缺的重要途径之一 。”





Advertisement

更多技术移民的到来可能会阻止势态的进一步恶化。米勒（Miler）补充道，政府需要推出一种新的签证，来解决医疗护理系统面临的危机。





他说：“我们非常希望看到政府推出特定的老年护理签证来支持这个行业。老年护理行业将需要更多的工人。这意味着我们需要更多的国际工人。为了帮助填补这一职位空缺，我们需要引进特定的签证。”





政府似乎正在考虑提高移民人数的上限，预计可能将多达 20万个名额。就业部长布伦丹·奥康纳谈到了关于解决劳动力短缺问题的相关承诺。





他说：“我们愿意确保我们在这个国家提供劳动力和技能。事实上，经济合作与发展组织的数据表明，澳大利亚的劳动力短缺在经合组织内的发达国家中位居第二。 出于这个原因，我们必须找到任何可能的方法来为我们的劳动力市场提供技术。”]]





在大流行病之前，移民人数的上限为 19万个。这个数字在 2019 年跌至 16万。从那以后，移民人数就一直保持在这个水平。这个数字不包括净移民，即入境移民减去离境移民后得出的总人数。在大流行病期间，净移民人数出现了负值。





奥康纳（O'Connor）强调，我们不仅要吸引新的技术工人到澳大利亚发展，还要留住那些已经在岗的工人。





他说：“有两件事情很关键。第一，很显然，我们要允许人们来到这个存在严重技术短缺的国家，第二，这是为临时签证持有者提供获得永久居留权这个大好机会的一个途径”。





移民工人和持有临时签证的人的社会地位是工会关注的问题，他们密切关注确保国际工人不会沦为比当地工人更为廉价的劳动力。





澳大利亚工会理事会的 米歇尔·奥尼尔（Michele O'Neill） 解释道：“我们首先要搞清楚的是，这到底是缺少有技术的工人，还是缺少能给公平工资和待遇的工作。雇主们经常嚷嚷着短缺，但实际上，正如我们所知，我们看到了太多 临时工被剥削，却享受不到澳大利亚应有的工资和待遇。”





即使它对预算有短期影响，政府将其视为振兴经济的一项长期投资。下个月，政府将举行就业技术峰会，其中移民上限将成为亟待解决的关键项目之一。





参议员芭芭拉·波科克证实，她的政党——绿党将出席这次峰会并参与讨论、贡献意见。





她说：“我和亚当·班特（Adam Bandt）很高兴被邀请参加就业技术峰会，我们计划在会上向社区提出关于如何改善澳大利亚工人生活的想法。”





反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）是唯一一个拒绝在谈判桌前获得一席的政党领袖，他认为这次会议毫无意义。国家党对达顿的决定作出回应，支持他们的联盟伙伴的观点，但领导人大卫·利特尔普劳德（David Littleproud）承诺，他仍会出席峰会。





他说：“我们是两个不同的政党，我们是联盟党，我尊重彼得·达顿的观点，我认为他是对的。 我认为这是一个噱头，我认为它是空洞的，但我会出席这次峰会，为澳大利亚偏远地区摇旗呐喊。”





就业和技能峰会将于 9 月 1 日和 2 日在堪培拉的国会大厦举行。





