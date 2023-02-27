澳洲房租价格上涨，无家可归者问题加剧

Sand P Global的分析师马丁·福（Martin Foo）预测，租金问题的紧缩只会越来越紧。





他称，“这真的是一个房东的市场。对租户或未来的租户来说，这是一个困难的市场，对新的租户来说，在不久的将来也不会变得更容易。”





新南威尔士州租户联盟的首席执行官李昂·帕特森·罗斯（Leo Patterson Ross）表示，大家已经面临着近二十年来最低的住宅空置率，和每周超过100澳元的租金上涨。





这意味着大家每年必须在其家庭预算中为租房而准备超过5000澳元，人们正在削减食品、医疗保健、教育和其他必需品，只是为了保持他们头上的屋顶。 - 李昂·帕特森·罗斯 新州租户联盟首席执行官





虽然联邦政府制定了在未来五年内建造一百万套新房的目标，但是住房产业协会首席经济学家蒂姆-里尔登（Tim Reardon）认为，住房存量短缺在短期内仍将是一个问题。





“我们看到多单元房的完工数量远远低于几年前的水平，这也是过去几年来市场上真正挣扎的部分，我们当然需要看到更多，因为这种类型的住宅是能最快缓解租金短缺的。”





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