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【萌宠乐园】狗狗也要涂防晒？防中暑？夏日海滩遛狗你要知道这些事

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Labrador Retriever Puppy

Credit: Yellhon Fdez / EyeEm/Getty Images

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Published 7 January 2023 at 10:32am
By Mo Lin, Carl Chung
Source: SBS

炎炎夏日，许多家长已经迫不及待地想要带毛孩子到海边凉快凉快了！除了开心玩水，还有哪些注意事项？狗狗要抹防晒霜吗？狗狗会中暑吗？如果中暑会有哪些症状？宠物医生钟嘉寰要分享一些夏日里带狗狗去海滩戏水的注意事项。

Published 7 January 2023 at 10:32am
By Mo Lin, Carl Chung
Source: SBS
气象局（BOM）的最新气候模型指出，澳大利亚未来一年将是炎热、干燥的一年。

在高温环境下，大量出汗会消耗人体内的水分和盐分，导致脱水。体液和盐分减少可能会导致 热痉挛，或因肌肉与脑部缺乏血液，而导致昏厥，也叫中暑。

炎热的天气对于身上没有汗腺的狗狗来说，有时候无法通过口鼻喘气把体内过多的热气排出。

宠物医生钟嘉寰建议人们在带爱犬去海边享受夏日阳光时，不但要注意游水安全，也要注意预防中暑，因为过高的体温将会对动物体内的脏器造成永久性的伤害，甚至造成宠物死亡。

狗狗中暑的症状：
  • 喘气
  • 呼吸急促
  • 大量流口水
  • 牙龈干燥
  • 结膜充血，眼睛发红
  • 不安，来回踱步
  • 心跳加速
  • 呕吐
  • 反应迟钝
  • 无力，站不起来
在紧急情况下应及时带狗狗去兽医处，并在路上帮宠物用凉水和温水来降温，最好把水喷洒在宠物身上，或帮宠物擦拭身体，但不要将宠物浸泡在水中，切记不能用冰水降温。同时，要保证良好的通风，也可以使用风扇帮助爱犬降温。

防晒

除了防中暑之外，避免阳光照射也很重要，特别是对于特定种类的狗，比如无毛狗或喜欢仰卧的狗。

阳光照射会导致皮肤被晒伤，同时阳光和紫外线照射也可能导致其他问题，比如皮肤癌。

宠物医生钟嘉寰提醒大家在带狗狗前往海滩前20分钟，给宠物涂好防水的且没有香味的宠物专用的防晒霜。

欢迎您点击音频，收听宠物医生钟嘉寰的完整讲解。

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