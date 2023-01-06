【萌宠乐园】狗狗也要涂防晒？防中暑？夏日海滩遛狗你要知道这些事

气象局（BOM）的最新气候模型指出，澳大利亚未来一年将是炎热、干燥的一年。





在高温环境下，大量出汗会消耗人体内的水分和盐分，导致脱水。体液和盐分减少可能会导致 热痉挛，或因肌肉与脑部缺乏血液，而导致昏厥，也叫中暑。





炎热的天气对于身上没有汗腺的狗狗来说，有时候无法通过口鼻喘气把体内过多的热气排出。





宠物医生钟嘉寰建议人们在带爱犬去海边享受夏日阳光时，不但要注意游水安全，也要注意预防中暑，因为过高的体温将会对动物体内的脏器造成永久性的伤害，甚至造成宠物死亡。





狗狗中暑的症状：



喘气

呼吸急促

大量流口水

牙龈干燥

结膜充血，眼睛发红

不安，来回踱步

心跳加速

呕吐

反应迟钝

无力，站不起来

在紧急情况下应及时带狗狗去兽医处，并在路上帮宠物用凉水和温水来降温，最好把水喷洒在宠物身上，或帮宠物擦拭身体，但不要将宠物浸泡在水中，切记不能用冰水降温。同时，要保证良好的通风，也可以使用风扇帮助爱犬降温。





防晒





除了防中暑之外，避免阳光照射也很重要，特别是对于特定种类的狗，比如无毛狗或喜欢仰卧的狗。





阳光照射会导致皮肤被晒伤，同时阳光和紫外线照射也可能导致其他问题，比如皮肤癌。





宠物医生钟嘉寰提醒大家在带狗狗前往海滩前20分钟，给宠物涂好防水的且没有香味的宠物专用的防晒霜。





欢迎您点击音频，收听宠物医生钟嘉寰的完整讲解。





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