打破父权桎梏下的性 “我想鼓励女孩感受身体的愉悦感”

刘杨明（左下）和她的拍摄团队

刘杨明（左下）和她的拍摄团队

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部分女性用“糟糕”形容自己的性体验，导演刘杨明评价这是一种把男性体验放在首位的表现；我们会在影视作品中看到什么样“男性凝视”的镜头？女性性幻想应该以怎样的女性视角被呈现？

在墨尔本St Kilda电影节6月的开幕之际，一部由亚洲团队制作的短片《身体狂想曲》（Body Rhapsody）走进人们的视野。

导演刘杨明表示短片的目的是为了让更多女性了解和探索自己的身体，勇于打破父权语系下的桎梏，将自己作为性主体取悦。
我想要鼓励尤其是女性去感受身体带来的愉悦感......我就是想给大家看到每个人的性体验都是不一样的，（而且）我们性体验的愉悦感不一定仅仅来自于男性。
刘杨明
她说，自己在拍摄前进行采访时发现了两性之间对性高潮非常不同的评价。

“女性的描述是非常有趣、充满幻想的...像富士山的雪顶、像雕刻完成的美丽花瓶、像海浪和多汁的水果。而男性的描述通常是单一的，喷射式的。”
短片《身体狂想曲》剧照
短片《身体狂想曲》剧照
作为导演和一位女性主义者，她想探索世界范围内，对“性”这个曾经非常露骨的话题目前的接受度到底如何，这也是她选择在东亚和西方世界的电影节投递这部短片的原因。

影视作品中，经常能看到充满男性凝视味道的镜头和画面，那么女性导演如何分辨和评价？对女性性幻想的讨论应该如何用女性的视角呈现？

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