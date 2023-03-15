商业调查显示小企业信心低迷但市场条件充满希望

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NAB发布的一项商业调查表明，商业信心正在下滑，但盈利能力和就业结果等情况仍然强劲。

根据NAB的调查，2月份的商业信心下降，尤其是小企业。

该报告显示商业信心水平下降了10个点，在1月份上升至正值区域后回落至负值，然后上个月下滑至负4点。

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