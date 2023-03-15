商业调查显示小企业信心低迷但市场条件充满希望

商业调查显示小企业信心低迷但市场条件充满希望Play03:36下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (3.3MB) NAB发布的一项商业调查表明，商业信心正在下滑，但盈利能力和就业结果等情况仍然强劲。根据NAB的调查，2月份的商业信心下降，尤其是小企业。该报告显示商业信心水平下降了10个点，在1月份上升至正值区域后回落至负值，然后上个月下滑至负4点。点击图片收听报道。READ MORE【观点】连续升息带来的后果不止是房贷成本提高欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes女老板自信发言：“我从未败过”SBS晚新闻（2023年3月15日）Exploring Architecture as Narratives: How Architecture Bridges Across Cultures亚裔故事在奥斯卡大放异彩 中澳双栖影视工作者怎么说?