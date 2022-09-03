【我们的故事】白雪松：我在霍巴特竞选市长市议员

白雪松（Marcus Bai）是塔斯马尼亚大学商学院的一名老师。2009年，Marcus作为留学生来到霍巴特，在塔斯马尼亚大学完成了硕士和博士学位。





2015年毕业后，Marcus留在了塔斯马尼亚大学任教，在霍巴特一住就是13年。





在谈到为什么决定参与霍巴特市政府的选举时，白博士说：“为什么不呢？我经常丢一个问题回去，我觉得首先我对政治一直都是比较感兴趣， 我觉得......有时候各国之间政治的体现不太一样。”





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“第一个华人来霍巴特是1875年，现在147年过去了，在这段历史中没有一个华人在市政府做议员，我们的政治力量在塔斯马尼亚为零。所以我觉得应该去尝试改变这个这个现状，希望通过参选让自己的社区发出比较积极的声音，知道问的候选人为什么参选，我们的主张是什么。让当地的社区更了解我们。”



我要为霍巴特做些什么？

Marcus在走访霍巴特商家和居民的过程中发现停车问题是大家普遍反应的问题。





Marcus希望能解决霍巴特市中心和北霍巴特地区停车费用高，停车时间短的问题，特别是老年人的停车问题。





除了停车问题之外，Marcus表示如果当选，还希望加快市政府对各项证件和证书的审批速度，比如和小生意相关的执照和建房相关的建筑规划申请。



霍巴特一方面面临着住房危机，一方面政府对建房的审批速度又很慢，这也是为什么市政费在不断上涨的原因。 Marcus Bai

Marcus表示他的政治主张是为所有人服务的。他说：“华人社区是多元文化社区的一部分， 而多元文化社区又是霍巴特社区的一部分，所以我的政策是为了所有大家人。”





“便利了所有的老人，也就便利了我们华人的老人。便利了所有的居民，也就便利我们华人的居民。”



竞选市长和竞选议员有什么区别？

霍巴特市政厅由12个议员组成，其中有一位和一个副市长。在选12个议员的过程中，有更多政治诉求的候选人，会提出参选市长和副市长。市长一定是议员，但议员不一定是市长。





选市长、副市长和市议员只需在同一张选票上做出选择。



谁有权投票参与霍巴特市政府选举？

生活在霍巴特市政厅所属辖区内的居民都有权投票。如果您是公民，那么选票会直接寄到您家里。如果你是永久居民或是临时居民（包括留学生、打工度假者等），您只要是辖区内的真实居民，都有权投票。



非公民想要注册投票需要填写一个注册表，并提供您居住在这个区的证明，比如驾照、水电费账单等。 Marcus Bai

投票注册的截止日期是2022年的9月8号，您可以上网下载表格，以邮件的方式提交给相关机构或联系当地的选举志愿者获得相关信息。





Marcus在采访中表示，行使自己投票的权利是每个人参与到社会建设中的重要贡献。





欢迎您点击音频，收听完整采访。



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