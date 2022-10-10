按下暂停键两年，中澳高校校友网球赛名额五小时抢光

2022第七届中澳高校校友网球赛10月16日将在悉尼的Pennant Hill重新拉开帷幕。







被疫情按下暂停键两年的“中澳高校校友网球赛”，会不会因为中断时间过长而影响到大家的参赛热情？今年的参赛队伍和参赛人数与疫情前相比发生了哪些变化？这场赛事又是如何一步步走到如今的规模？





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