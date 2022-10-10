按下暂停键两年，中澳高校校友网球赛名额五小时抢光

SBS 普通话电台其他收听方式 按下暂停键两年，中澳高校校友网球赛名额五小时抢光Play08:14SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.54MB)Published 11 October 2022 at 8:27amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS 因为新冠疫情被中断两年的中澳高校校友网球赛名额在五小时内就被抢光。（点击封面图片，收听详细内容）Published 11 October 2022 at 8:27amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS2022第七届中澳高校校友网球赛10月16日将在悉尼的Pennant Hill重新拉开帷幕。被疫情按下暂停键两年的“中澳高校校友网球赛”，会不会因为中断时间过长而影响到大家的参赛热情？今年的参赛队伍和参赛人数与疫情前相比发生了哪些变化？这场赛事又是如何一步步走到如今的规模？Advertisement本台记者采访了此次赛事主办方代表陈培忠先生，请他给大家来介绍一下这个悉尼民间特殊的网球赛事。READ MORE工作者权益和签证保障水下京剧《刀马旦》上海上演北半球的酷热会成澳洲今夏“定局”吗？分享Latest podcast episodes【我们的故事】新州紧急服务机构志愿者陆佳澳洲维族人指责穆斯林国家在联合国的“背叛”行为早教双语，势在必行【消费热线】什么是房产买卖中的压低报价？如何规避？