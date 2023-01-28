【生活杂志】中国人口出现负增长 看其他国家如何提高生育率

【生活杂志】中国人口出现负增长 看其他国家如何提高生育率Play11:01下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (10.07MB) 根据中国国家统计局（1月17日）公布的数据，中国2022年出生人口为956万人，死亡人口为1041万人，这意味着中国人口60年来首次出现萎缩。面对出生率暴跌，其他国家采取了哪些措施力挽狂澜？根据官方数字，中国现在的人口为14.118亿人。根据联合国预估，本世纪15至64岁中国人的数量将减少60%以上。有分析认为， 这标志着中国已经进入“人口负增长时代”。事实上，除了中国，日本和韩国等其他东亚国家的人口也在减少。特约记者焦璐要带大家了解一下日本，韩国，新加坡等国家，究竟用采了哪些措施来鼓励生育。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多生活杂志：在澳洲过新年能放鞭炮吗生活杂志：花园艺坛悉尼盆景展免费看【生活杂志】飞机座椅该不该向后倾斜？【生活杂志】从1918年流感看历史上传染病大流行的结局分享Latest podcast episodes含放射性物质胶囊为何会在西澳丢失？贺岁电影节“银屏华风23”：讲述亚裔故事 弥合文化差异SBS早新闻（2023年1月29日）【园艺热线】澳洲夏季白粉病高发 免农药防治方法来支招