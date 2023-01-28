【生活杂志】中国人口出现负增长 看其他国家如何提高生育率

根据官方数字，中国现在的人口为14.118亿人。根据联合国预估，本世纪15至64岁中国人的数量将减少60%以上。有分析认为， 这标志着中国已经进入“人口负增长时代”。





事实上，除了中国，日本和韩国等其他东亚国家的人口也在减少。特约记者焦璐要带大家了解一下日本，韩国，新加坡等国家，究竟用采了哪些措施来鼓励生育。





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