流亡富商郭文贵纽约被捕，华人专家如何解析？

近日，于2014年逃离中国的流亡富商郭文贵于纽约被捕。在此之前，他在中国受到包括贿赂、绑架、强奸等数项指控。





美国司法部指控，郭文贵与一名共犯涉嫌从一项投资计划中骗取资金，并以涉嫌欺诈收益为由没收了他超过9.5亿澳元的资产。





2017年，在中共召开十九大（第十九次全国代表大会）前，郭文贵通过媒体和网络直播指控多名中共高官涉嫌腐败。他还与美国前总统特朗普的政治顾问班农（Steve Bannon）关系密切。



郭文贵 Source: AFP / DON EMMERT/AFP via Getty Images 同样流亡美国的人权律师滕彪在接受SBS中文电视新闻记者的采访时，对此次抓捕事件进行了评论。





“郭文贵他从2017年开始爆料以来，实际上已经犯下了很多很多的罪行。”





滕彪称，郭文贵早先为中国国安部工作的“商干”，表面是商人，本质为间谍，却摇身一变为爆料革命的发动者，“目的是为了骗钱，且对真正的民主运动人士进行威胁。”





他评论此次抓捕事件道：“时隔5、6年之后，才终于抓捕他，对于我们来说有点太晚了。在这个过程中有更多的受害者被骗钱，很多被骗得倾家荡产。”





“美国作为一个法治国家，它对于刑事案件的处理都是非常慎重。所以我想美国的执法部门一定是在掌握了特别充分的证据之后，才对郭文贵实施抓捕......我们希望郭文贵得到法律应有的惩罚。“



中国流亡商人郭文贵的推特页面。 Source: AP / Andy Wong/AP/AAP IMAGE 目前在悉尼科技大学任教的冯崇义副教授对郭文贵的看法也与滕彪雷同。





冯崇义在1995至2006年期间担任悉尼科技大学中国研究系主任长达11年，是该校最早的中国研究学者之一。





他曾经在2017年在回中国进行调研时被中国当局限制离境，被禁止返回澳大利亚，理由是涉嫌危害国家安全。





冯崇义认为，郭文贵事件不再属于政治案件，而已变成刑事和民事案件。





“政治上的作用在十九大之后就消失了。”冯崇义称，郭文贵将当时积累下的网络粉丝力量，在之后转化成了“个人的敛财工具”。





“这是很可悲的事情。这个人从本质上属于一个江湖骗子。”



冯崇义 Source: ABC Australia 对于郭文贵发起的爆料革命，冯崇义告诉SBS中文电视新闻记者，他认为民运在海外影响力本身有限，因此冲击力不会太大。



从个人上讲，他伤害了（民运圈里）一批人......裹挟了网络力量。从整体民运上讲，民运在海外影响力本身有限，你说他破坏力有多大也说不上。 - 悉尼科技大学副教授 冯崇义

冯崇义称，郭文贵起到了反面的教育作用：“他有可能让海外的一些支持民运的民众一个很好的教训，他们会知道将来需要谨慎。一些喊反共口号、爆料的人不一定是有自由民主价值的，不一定是个值得支持的正派人物。”



人权标牌 Source: Getty / Getty Images 尽管如此，人权律师及学者滕彪告诉SBS中文电视新闻的记者，他认为这起事件对中国民主运动的伤害很大。





“他对整个中国民主运动的伤害非常大。比如说，以诽谤为借口起诉了很多异议人士，包括我在内，给我们造成了很多困扰。”





“他发动他的支持者在网络上，对我们进行抹黑、诽谤、诬陷，说我们是中共间谍等等。甚至他派很多支持者去一些人的家门口进行现场的骚扰，像在我家门口就是有几次，他的支持者过来喊口号，对我们整个的房子全家人进行拍摄，有骚扰和谩骂。



这些东西就是对（中国）整个民主运动，尤其是海外民主运动，一个极大的伤害。 - 人权律师及学者 滕彪

谈及对郭文贵发起的爆料革命的看法，他称， “它表面上看上去是很好的，很值得支持的，但问题就在于他的这些爆料，几乎没有任何可以证实的。而且已经有大量的爆料被很快地证实是谎言，是编造的，是虚假。”





滕彪认为，郭文贵的反共口号与爆料都只是“招牌”，最终目的仅为“诈骗”。





“我们知道中国......有很多党政高官都腐败，但是你用这些编造的谎言、下流的东西来进行所谓的爆料，效果适得其反，完全使民间（的爆料）丧失公信力”。





在郭文贵被逮捕几小时后，他位于纽约曼哈顿第五大道的豪华公寓发生火灾。事发当时，美国联邦调查局(FBI)正在执行搜查任务，所幸无人受伤。





据路透社报道，郭文贵当天在曼哈顿联邦法庭出庭时拒不认罪，法官则要求他不能保释。美国检察官表示，如果所有指控罪名成立，郭文贵恐面临超过100年的刑期。





下一次开庭时间为今年4月4日。





他的律师塔玛拉·吉瓦（Tamara Giwa）称会在届时提出“强有力的保释条件”。





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