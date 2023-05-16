悉尼大学商学院和毕马威会计师事务所关于中国在澳大利亚投资的最新报告显示，2022年中国在澳大利亚的投资增加到21亿澳元，出现6年来的首次增长，但仍远远低于原来的贸易高点。





2022年170%的增长包括11项已完成的交易，其中主要是一项超过10亿澳元的大型铁矿石交易。





悉尼大学商学院李薇（Wei Li）博士是该报告的共同作者。她表示，东亚是去年中国投资流入量最大的地区，如沙特阿拉伯和印度尼西亚等国。





李博士认为，矿业、可再生能源、农业等将会是中企在澳投资有潜力的领域。





贸易部长唐·法雷尔访问中国，尝试结束与中国长达数年的贸易争端。如果贸易争端问题得到较好的解决，中国对澳投资会大幅增加吗？请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 中国对澳投资6年来首次增加 哪些领域的投资有潜力？ SBS Chinese 16/05/2023 10:08 Play

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