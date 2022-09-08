免费彩虹热线计划开启 为华语性少数社区提供支持

澳纽彩盟（Australia & New Zealand Tongzhi Rainbow Alliance，ANTRA）开启了一项中文同伴项目，针对华人性少数群体提供支持。





同行计划策划人Mayna Hung表示，华裔LGBTIQ+群体可能会遇到独特的心理问题。而开设这项服务的初衷，就是为澳大利亚的华语同志群体提供一个安全、隐秘的线上空间，提供相应的朋辈支持和社区转介服务。





比如说，在彩虹群体里，很多人会遇到情感问题。相比异性恋群体，彩虹群体在处理同行关系时，可能有其特殊性。这个时候，我们的志愿者能够根据他们所知道的健康关系的定义，来帮助了解（求助者）的情感关系是否是健康的。 Mayna Hung，同行计划策划人

Advertisement

Mayna补充说，自我认同为LGBTIQ+，或正在探索自我性倾向或性别认同的人及其亲友，都可能面临独特的问题。





这些问题包括性别和身份认同，性健康、亲密关系、家庭暴力；也包括学业、工作压力，出柜困扰和家庭关系。而朋辈互助是面对这些问题的重要支持手段。





“我们的计划也开放个彩虹群体的亲友们。如果他们有这方面的冲突或者迷茫，不知道怎么做的时候，我们也有有这些方面经验的父母志愿者们，可以提供支持。”





Mayna表示，同行计划已经招募了五十多名来自各行各业的志愿者。在经过转向培训后，志愿者们将在完全保密、遵守有关隐私和道德的守则的情况下，为彩虹群体提供帮助。





“志愿者都是来自彩虹群体，也包括一些支持LGBTIQ+的志愿者。他们说普通话或广东话，偶一些有社工和心理学背景，自身有非常多的比如在出柜、或处理家人关系方面的经验。”





“我们现在的计划时间是每周五、周六晚上的7点至9点，这个时间段可以预约，志愿者们会以线上的方式与来访者进行一对一对话，提供一些相应的资源。”





（请听采访）





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



