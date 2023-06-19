中国主席习近平今天会见美国国务卿布林肯

US Secretary of State Antony Blinken.

US Secretary of State Antony Blinken. Source: AAP

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北京时间今天（6月19日）四点半，中国国家主席习近平在中国人民大会堂接见了美国国务卿布林肯。习近平表示，国与国的交往要相互尊重，以诚相待，希望布林肯能为稳定中美关系发挥积极作用。

到访中国北京的美国国务卿布林肯，周日与中国外长秦刚，举行了长达七个多小时的会晤。

两人谈及台湾及贸易等问题上的分歧，但除了宣称将保持双边对话，会谈似乎没有具体成果。

美国国家安全事务前助理H.R. McMaster说：“如果人们认为我们会为了改善关系而做出一个又一个的让步，那么结果可能是，看起来像外交成就，但它可能实际上是一场外交灾难。”

本次布林肯的行程，还包括在19号下午会见了中国最高级别的外交官，中共中央外事办主任王毅。王毅在会谈中表示，中美关系正处于低谷，其根本原因是美国对中国的错误看法。他表示，必须对人民、历史和世界采取负责任的态度，并扭转美中关系的螺旋式下降趋势。

人们期望布林肯的访问将为未来几个月举行更多双边会谈铺平道路。

美中两国最高领导人去年11月在巴厘岛会面之后，美国总统拜登曾表示，希望能与中国国家主席习近平再次面对面会晤。

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