“我缺失的是生活和工作的平衡”：Christy 吴

SBS 普通话电台其他收听方式 “我缺失的是生活和工作的平衡”：Christy 吴Play07:27SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (6.81MB)Published 11 October 2022 at 10:49amBy Lucy ChenSource: SBS 目前澳洲经济中出现的高通胀和高利率如何影响你的生活？Published 11 October 2022 at 10:49amBy Lucy ChenSource: SBSSBS普通话记者采访了一些澳洲华人，请他们分享自己的理财故事。今天跟我们分享故事的是Christy 吴，她有两个孩子，夫妻是双职工。有自助房，投资房“适量”。圣诞在即，她为全家安排了出行的计划。Advertisement她说，她个人的情况是，由于以前工作和学习投入了太多时间，忽略了工作和生活的平衡，她在未来会投入更多的时间，和家人一起去旅行。READ MORE【观点】年通胀再创新高，澳联储还会继续加息吗？SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes“我让孩子们一起决定要买多少套房子”：Cindy徐【现场说法】集体诉讼可获诉讼贷款公司资金支持 谁可提起集体诉讼？SBS早新闻（10月11日）按下暂停键两年，中澳高校校友网球赛名额五小时抢光