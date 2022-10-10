“我缺失的是生活和工作的平衡”：Christy 吴

SBS普通话记者采访了一些澳洲华人，请他们分享自己的理财故事。





今天跟我们分享故事的是Christy 吴，她有两个孩子，夫妻是双职工。有自助房，投资房“适量”。





圣诞在即，她为全家安排了出行的计划。





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她说，她个人的情况是，由于以前工作和学习投入了太多时间，忽略了工作和生活的平衡，她在未来会投入更多的时间，和家人一起去旅行。





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