网上购买宠物小心上当受骗

越来越多的人通过网店购买小狗等宠物并且因此被诈骗。





受害人和组织分享了他们的故事，并呼吁相关机构在诈骗意识周之前采取更多行动打击网络盗窃。





根据澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）的一个新研究 ，去年，澳大利亚报告了超过 3000起宠物诈骗案，受骗者损失超过400万澳元。





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在2020年至2021年期间，网上报告的和宠物有关的诈骗数量增加了48%。





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