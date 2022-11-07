网上购买宠物小心上当受骗

SBS 普通话电台其他收听方式 网上购买宠物小心上当受骗Play06:06SBS 普通话电台其他收听方式 Source: SBS下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (5.58MB)Published 8 November 2022 at 6:12am, updated an hour ago at 6:16amBy Massilia Aili, Tina QuinnSource: SBS 许多人想要养一只小狗或其他宠物，而这些人正成为诈骗者的新的目标。Published 8 November 2022 at 6:12am, updated an hour ago at 6:16amBy Massilia Aili, Tina QuinnSource: SBS越来越多的人通过网店购买小狗等宠物并且因此被诈骗。受害人和组织分享了他们的故事，并呼吁相关机构在诈骗意识周之前采取更多行动打击网络盗窃。根据澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）的一个新研究 ，去年，澳大利亚报告了超过 3000起宠物诈骗案，受骗者损失超过400万澳元。Advertisement在2020年至2021年期间，网上报告的和宠物有关的诈骗数量增加了48%。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【澳洲福利】联邦长者健康卡11月最新调整澳洲房价持续走低 房价下跌底线多少？SBS晚新闻（2022年11月7日）【空中汽车诊所】电动车和燃油车的保养有哪些区别？