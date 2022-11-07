SBS 普通话电台

网上购买宠物小心上当受骗

SBS 普通话电台

Puppies

Source: SBS

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 8 November 2022 at 6:12am, updated an hour ago at 6:16am
By Massilia Aili, Tina Quinn
Source: SBS

许多人想要养一只小狗或其他宠物，而这些人正成为诈骗者的新的目标。

Published 8 November 2022 at 6:12am, updated an hour ago at 6:16am
By Massilia Aili, Tina Quinn
Source: SBS
越来越多的人通过网店购买小狗等宠物并且因此被诈骗。

受害人和组织分享了他们的故事，并呼吁相关机构在诈骗意识周之前采取更多行动打击网络盗窃。

根据澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）的一个新研究 ，去年，澳大利亚报告了超过 3000起宠物诈骗案，受骗者损失超过400万澳元。

Advertisement
在2020年至2021年期间，网上报告的和宠物有关的诈骗数量增加了48%。

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

分享

Latest podcast episodes

Aged and Community Services Australia

【澳洲福利】联邦长者健康卡11月最新调整

NAB forecasts property price falls of around 20% across the capital cities from the peak in April of this year to trough.

澳洲房价持续走低 房价下跌底线多少？

SBS Mandarin evening news

SBS晚新闻（2022年11月7日）

Generic e-car - landscape

【空中汽车诊所】电动车和燃油车的保养有哪些区别？