当新学年遇到生活成本危机：家长面临额外压力

“早上好男孩们，到上学的时间了，起床，去叫你们的妹妹。”





这是邓肯（Dekuan）一家早晨的常见景象。





今年，他们的小妹妹阿杜尔（Adual）也要参与其中。





她的三个哥哥都已经做好准备，在新学期接受新的知识。





但不久之前，生活看起来发生了一些变化。





正如他们的父亲克莱门特（Clement）解释的那样，阿杜尔从九个月大起就被诊断患有严重疾病，住院两年。





克莱门特从2003年从南苏丹移民至澳大利亚，悉尼西区的圣心小学（Sacred Heart Primary）及其社区也提供了帮助。





在克莱门特小时候，上学是另一个不同的故事。





“当我们开始上学时，我们不得不去一棵树下，因为没有像这里这样的设施。所以我一直告诉他们，不要失去这样的机会，这对你来说是个好时机。抓住这个机会，你们可以好好利用。当我开始时……当时只有一顿早餐，没有午餐和晚餐……在这里你有三顿饭，所以你很幸运。”





在经历了第一天的紧张情绪和疲惫后，学生们已经准备好回到学习中。





但是，由于返校的所需必需品的价格上涨加剧了持续的生活成本危机，一些家庭不得不做出艰难的选择。





正如Finder高级理财专家萨拉·梅金森（Sarah Megginson）所解释的那样，这种需求正在迫使家长们支付更多费用。





“我们预计家长将在学习用品上总共花费26亿澳元，这是一个惊人的数字。对于小学的平均花费，大约是570澳元，而高中要更高一些，为770澳元。”





最昂贵的物品是校服，小学生校服往往需要超过200澳元。





而对于高中生来说，需要约268澳元支付教科书费用。





而平均每个孩子都需要100多澳元来买校鞋。





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