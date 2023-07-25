你能花一分钟挽救一个生命吗？

Dialysis patient Leang Ly and her son Raymond (ISBS)

Dialysis patient Leang Ly and her son Raymond (ISBS) Credit: ISBS

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Leang 等待肾移植手术将近五年了。她是等待名单上的1800多名澳洲人中的一员，也是澳洲14000名透析患者之一。

7月23日开始的 2023澳大利亚“器官捐献周”传递的理念是：“捐献一分钟，给予一辈子子”（Donate a minute - Give someone a lifetime）。活动周恳请澳洲人上网登记成为器官捐献者，帮助挽救更多的生命。

数据显示，器官移植的等待时间仍未从新冠肺炎疫情中恢复，专家们将其归咎于不确定性及公众对卫生系统的信心缺乏。
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Leang Ly患有慢性肾病，这可能是童年时期跟随家人逃离柬埔寨、在难民营生活期间使用不当药物带来的病症。

Leang 总是尽量抽出时间陪伴12岁的儿子Raymond：“有时我也觉得这对儿子不公平，我不能和他一起做很多事情，这很让人害怕，有时也很让人沮丧，你不知道会发生什么，不知道该怎么面对。”

Leang目前每天要花六个小时透析，依靠机器过滤血液，与此同时她还必须全职工作，照顾家人。

Leang 等待肾移植手术已经将近五年了。她是等待名单上的1800多名澳大利亚人之一，也是14000名透析患者之一。

7月的最后一周是“捐献生命周”，澳洲人被要求登记成为器官捐献者，而这可能会挽救一个生命。
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悉尼皇家阿尔弗雷德王子医院的肾脏医学主任Steve Chadban表示，只需不到1分钟，就能在捐献生命网站完成登记。

“了解捐献涉及的内容、仔细考虑、登记并与家人讨论这一决定非常重要，这样能知道自己想做什么。”

接受器官移植的人数在2018年达到了最高值，并在新冠肺炎疫情期间急剧下降。Chadban教授说，一年过去了，这一数字仍然十分低迷。

“我们怀疑新冠肺炎在某些地区产生了非常严重的影响，它可能动摇了人们对医疗系统的信心。在这些地区，同意率真的大幅下降。我们真的想解决这个问题。我们希望人们相信，我们是一家优秀的医疗服务机构，在为病人和群众做最好的事情。而最重要的是提高捐献和移植率。”

三年前，Jeff Ahmad在透析、心脏搭桥手术和新冠肺炎封锁隔离“过山车”式的经历后接受了肾脏移植。从此，这名八个孩子的祖父由此获得新生。“我拥有了能够继续照顾家人、照顾妻子和孩子的人生。每天醒来后我都会说，这太了不起了。”

而这是世界上成千上万的人都渴望得到的礼物。

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