中国新冠限制放松 如何应对感染浪潮？

中国卫生当局表示，在中国政府决定放弃清零政策后，感染的浪潮和死亡人数的增加使得中国需要扩大其治疗严重的新冠病毒感染病例的资源。





长期以来，中国一直称赞自己的封锁、隔离和强制性检测等严格的清零政策是将病例数和死亡人数保持在较低水平的有效方法。





然而，这项政策使得中国社会和国民经济承受着巨大压力，并引发了罕见的反政府抗议活动，这显然使得执政的共产党开始听取外界的建议并改变了它的策略。





中国国家卫生委员会发言人米峰说，中国需要加强对严重感染病例的预防：





“要多渠道扩大医疗服务供给，加大相关药品供给力度，迅速分流轻症患者，扩大重症救治资源，守住健康保障和重症防控防线。”





截至周二的24小时内有5人死亡，全部都在北京，这加剧了人们对取消大多数清零限制措施后死亡人数可能急剧上升的担忧。目前中国疫情总死亡人数达到 5242人。





这一官方公布的死亡人数可能低估了实际数字，目前还不清楚清零政策的结束将在全国范围内带来什么影响，以及卫生系统是否已准备好应对病例数量可能激增的情况。





中国疾病预防控制中心国家病毒病预防控制所所长许文波说，科学家知道哪些病毒株在起作用，哪些可能会出现：





“一般来说， 冠状病毒omicron的变种BQ.1和XBB，在中国尚未形成优势传播。BA5.2和BF7仍然是目前传播的主要病毒。但是他们的传播优势会逐渐增强，最终会和BA 5.2和BF7共同流行。”





在过去的三个月里，中国已经检测到130多种 omicron的变种。





北京大学第一医院感染科主任王贵强表示，死亡人数统计仅包括因感染新冠病毒而死于呼吸道疾病的人：





“当由新冠病毒引起的肺炎和呼吸衰竭是主要的死因时，它会被归类为新冠病毒感染导致的死亡。 其他基础疾病引起的死亡，特别是心脑血管疾病、心肌梗死等死亡，不会包括在新冠死亡病例中。”





他说，关于死因的确定将成为讨论的主要话题。





“为更好地规范新冠病毒致死的认定，目前要求采用小组会诊讨论的方式，最终确定患者是否死于新冠病毒或其他基础疾病。”





目前的统计方法违反了世界卫生组织的纲领，因为这种方法使死亡数字看起来远低于许多其他国家和地区的死亡人数。





许多国家统计死亡数字时是将并非直接因新冠肺炎致死，而是由其连锁反应造成的死亡也包括在内的。





与此同时，东北制药集团生产指挥中心主任王伟林表示，中国各地像她这样的公司正在加快药品生产，尤其是镇痛药和解热药的生产，以满足感染新冠病毒的人不断增长的需求：





“我们从12月12日开始加班生产扑热息痛。我们现在的日产量是正常水平的两倍多。”





总体而言，中国表示其90%以上的人口已完全接种疫苗，但80岁或以上的人口中只有不到一半的人接种了三剂疫苗。





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