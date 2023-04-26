【闲话澳洲】James：澳洲日常社交礼仪和文化

ED5AD36FC777C7242C7B6D36E49F34C2.jpg

Credit: James

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

跟澳洲人谈恋爱必须共同买单？去澳洲本地朋友家做客要不要买礼物？住在澳大利亚北领地达尔文的James Ashbridge是一位地道的澳洲人，他用流利的普通话跟我们做了分享。

许多华人朋友来到澳洲生活后，一方面保留并珍惜着自己祖籍国的文化传统，同时也很有兴趣和愿望了解并融入澳洲本地的文化和生活。而了解澳洲人日常社交的文化礼仪，家庭关系以及饮食习惯就很重要。

住在澳大利亚北领地达尔文的James是一位地道的澳洲人，他能讲流利的汉语。点击上方音频，听James聊关于澳洲日常礼仪社交的话题。

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

【闲话澳洲】澳洲肝脏移植的技术和发展

【闲话澳洲】澳大利亚土木工程的质量是怎样把控的？

分享

Latest podcast episodes

Most want a permanent fix for Jobseeker

工党成员加入签名 要求联邦政府增加寻工者津贴

The Reserve Bank of Australia in Martin Place, Sydney.

最新数据：澳大利亚第一季度通货膨胀率下降

F94CED2A88902F5F3BA7995BEB6D3220.jpg

如何避免婴幼儿食品糖盐超标？

SBS Mandarin evening news

SBS晚新闻（2023年4月26日）