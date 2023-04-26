【闲话澳洲】James：澳洲日常社交礼仪和文化

许多华人朋友来到澳洲生活后，一方面保留并珍惜着自己祖籍国的文化传统，同时也很有兴趣和愿望了解并融入澳洲本地的文化和生活。而了解澳洲人日常社交的文化礼仪，家庭关系以及饮食习惯就很重要。





住在澳大利亚北领地达尔文的James是一位地道的澳洲人，他能讲流利的汉语。点击上方音频，听James聊关于澳洲日常礼仪社交的话题。





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