【闲话澳洲】James：澳洲日常社交礼仪和文化

【闲话澳洲】James：澳洲日常社交礼仪和文化Play20:37 Credit: James下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (28.33MB) 跟澳洲人谈恋爱必须共同买单？去澳洲本地朋友家做客要不要买礼物？住在澳大利亚北领地达尔文的James Ashbridge是一位地道的澳洲人，他用流利的普通话跟我们做了分享。许多华人朋友来到澳洲生活后，一方面保留并珍惜着自己祖籍国的文化传统，同时也很有兴趣和愿望了解并融入澳洲本地的文化和生活。而了解澳洲人日常社交的文化礼仪，家庭关系以及饮食习惯就很重要。住在澳大利亚北领地达尔文的James是一位地道的澳洲人，他能讲流利的汉语。点击上方音频，听James聊关于澳洲日常礼仪社交的话题。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【闲话澳洲】澳洲肝脏移植的技术和发展【闲话澳洲】澳大利亚土木工程的质量是怎样把控的？分享Latest podcast episodes工党成员加入签名 要求联邦政府增加寻工者津贴最新数据：澳大利亚第一季度通货膨胀率下降如何避免婴幼儿食品糖盐超标？SBS晚新闻（2023年4月26日）