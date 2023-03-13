美国圣地亚哥海岸发生移民船海难 至少八人死亡

美国圣地亚哥海岸发生移民船海难 至少八人死亡Play03:12下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (2.93MB) 有八人在移民船发生海难后丧生，这是美国有史以来最致命的海上人口走私活动之一。两艘渔船在圣地亚哥海岸倾覆，但浓雾阻碍了救援人员对幸存者的搜寻。警方是在接到一位讲西班牙语的人拨打的911紧急电话，才得知两艘船只在水中倾覆的。周六晚上，紧急救援人员开始了搜救行动，两艘船上估计有 23人。点击图标收听采访。READ MORE难民：从被拒之门外到开怀欢迎难民：全球2500万，只有10个国家接收60%欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【观点】硅谷银行事件后或会让美联储停下加息脚步SBS晚新闻（2023年3月13日）星期八行走计划：在徒步中回归自然墨尔本华人网球联合会杯四月开赛