美国圣地亚哥海岸发生移民船海难 至少八人死亡

两艘渔船在圣地亚哥海岸倾覆，但浓雾阻碍了救援人员对幸存者的搜寻。





警方是在接到一位讲西班牙语的人拨打的911紧急电话，才得知两艘船只在水中倾覆的。





周六晚上，紧急救援人员开始了搜救行动，两艘船上估计有 23人。





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