【国际新闻】俄罗斯曾威胁用导弹袭击英国？

鲍里斯声称，在俄罗斯入侵乌克兰之前，普京在一次“非同寻常”的电话中曾以导弹袭击威胁他。





时任首相的约翰逊表示，在他警告入侵将是一场“灾难”后，普京说，导弹打击“只需一分钟”。





“他曾一度威胁我说，你知道，鲍里斯，我不想伤害你。但如果有导弹，那只需要一分钟或类似这样，你知道吗？但我认为，他非常轻松的语气以及他所表现出的那种似乎很超然的态度来看，（普京）只是在配合我试图让他谈判的努力。他用英语很快地说‘鲍里斯，你说乌克兰不会很快加入北约。什么是很快？我说，‘在可预见的未来，它不会加入北约。”





这一说法出现在BBC关于普京与世界领导人互动的纪录片中。





约翰逊曾警告普京，入侵将导致西方的系列制裁措施及俄罗斯边境附近北约部队的增加。





克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫否认这一说法，并称其为“谎言”。





北约秘书长斯托尔滕贝格呼吁韩国向乌克兰提供直接军事支持，并表示基辅迫切需要武器来抵御俄罗斯的长期入侵。





与此同时，芬兰外长表示，芬兰希望与瑞典一起加入北约，此前土耳其曾表示赫尔辛基的申请问题不大。





澳大利亚和法国将向乌克兰联合提供155毫米口径炮弹。澳大利亚国防部长理查德·马勒斯（Richard Marles）表示，“这是法国和澳大利亚为确保乌克兰能够在这场冲突中坚持下去，并能够见证这场冲突自行结束而提供的持续支持的一部分。”



