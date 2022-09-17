【萌宠乐园】狗狗的这些肢体语言你读得懂吗？

狗狗的肢体语言
- 开心的表现
- 感到恐惧和焦虑的表现
- 有攻击性的表现
- 如何安全地与狗接触
狗狗是我们人类的伙伴，据统计，在澳大利亚，大约有61%的家庭养宠，而最常见的宠物就是狗了。
狗狗们虽然不会说话，但它们会用动作、叫声来表达自己的心情和想法，我们是否能够真的读懂宠物的肢体语言呢？
宠物医生钟嘉寰要为大家解读狗狗的喜怒哀乐是如何表达的。
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开心的表现：
- 身体放松，毛发顺滑
- 嘴巴张开且处于放松状态
- 耳朵处于竖起或自然位置
- 尾巴翘起摇晃
- 正常的眼睛形状
- 可能会因为兴奋而吠叫
- 身体的重量分布在所有四只爪子上，身体没有倾斜
感到恐惧和焦虑的表现：
- 畏缩
- 舔嘴唇
- 夹起尾巴
- 气喘吁吁
- 皱眉头
- 耳朵倒向一边
- 打哈欠/看起来很困
- 高度警惕
- 走来走去
有攻击性的表现：
- 静止或姿势僵硬
- 毛发竖起
- 威胁性吠叫
- 冲向没有与其接触的人
- 用嘴攻击人
- 咆哮
- 露出牙齿表现出想咬人的样子
如何安全地与狗接触
- 如果狗狗和主人在一起，在与狗接触之前请先与主人交谈
- 尽量不要与被捆在购物中心门外的陌生狗互动
- 从侧面（不是直接从前面或后面）慢慢接近狗狗
- 让狗按自己的方式靠近或嗅闻陌生人，不要直接进入它们的私人空间
- 如果狗狗没有表现出焦虑或恐惧的迹象，它们就会上前蹭你
- 轻拍狗狗的胸部或侧面、肩膀或下巴下方
- 避免拍狗狗哦的头、亲吻或拥抱或粗暴地对待它们
- 如果狗没有嗅你的手或是向后退去，请不要拍它们
除此之外，听众朋友还提出了一些问题，比如在拔牙之后要给宠物狗准备怎样的食物？更换狗粮会不会引起过敏？狗狗掉毛是怎么回事？
欢迎您点击音频，收听完整节目。
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