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【萌宠乐园】狗狗的这些肢体语言你读得懂吗？

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Credit: Mario Forcherio / EyeEm/Getty Images/EyeEm

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Published 17 September 2022 at 10:45am, updated 18 September 2022 at 8:35am
By Mo Lin, Carl Chung
Source: SBS

狗狗摇尾巴、竖耳朵、打哈欠是想传递怎样的信息？狗狗虽然不会讲话，但能通过肢体语言表达它们的想法或需求。

Published 17 September 2022 at 10:45am, updated 18 September 2022 at 8:35am
By Mo Lin, Carl Chung
Source: SBS
狗狗的肢体语言
  • 开心的表现
  • 感到恐惧和焦虑的表现
  • 有攻击性的表现
  • 如何安全地与狗接触
狗狗是我们人类的伙伴，据统计，在澳大利亚，大约有61%的家庭养宠，而最常见的宠物就是狗了。

狗狗们虽然不会说话，但它们会用动作、叫声来表达自己的心情和想法，我们是否能够真的读懂宠物的肢体语言呢？

宠物医生钟嘉寰要为大家解读狗狗的喜怒哀乐是如何表达的。

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开心的表现：
  • 身体放松，毛发顺滑
  • 嘴巴张开且处于放松状态
  • 耳朵处于竖起或自然位置
  • 尾巴翘起摇晃
  • 正常的眼睛形状
  • 可能会因为兴奋而吠叫
  • 身体的重量分布在所有四只爪子上，身体没有倾斜
感到恐惧和焦虑的表现：
  • 畏缩
  • 舔嘴唇
  • 夹起尾巴
  • 气喘吁吁
  • 皱眉头
  • 耳朵倒向一边
  • 打哈欠/看起来很困
  • 高度警惕
  • 走来走去
有攻击性的表现：
  • 静止或姿势僵硬
  • 毛发竖起
  • 威胁性吠叫
  • 冲向没有与其接触的人
  • 用嘴攻击人
  • 咆哮
  • 露出牙齿表现出想咬人的样子
如何安全地与狗接触
  • 如果狗狗和主人在一起，在与狗接触之前请先与主人交谈
  • 尽量不要与被捆在购物中心门外的陌生狗互动
  • 从侧面（不是直接从前面或后面）慢慢接近狗狗
  • 让狗按自己的方式靠近或嗅闻陌生人，不要直接进入它们的私人空间
  • 如果狗狗没有表现出焦虑或恐惧的迹象，它们就会上前蹭你
  • 轻拍狗狗的胸部或侧面、肩膀或下巴下方
  • 避免拍狗狗哦的头、亲吻或拥抱或粗暴地对待它们
  • 如果狗没有嗅你的手或是向后退去，请不要拍它们
除此之外，听众朋友还提出了一些问题，比如在拔牙之后要给宠物狗准备怎样的食物？更换狗粮会不会引起过敏？狗狗掉毛是怎么回事？

欢迎您点击音频，收听完整节目。

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