【萌宠乐园】狗狗的这些肢体语言你读得懂吗？

狗狗的肢体语言 开心的表现

感到恐惧和焦虑的表现

有攻击性的表现

如何安全地与狗接触

狗狗是我们人类的伙伴，据统计，在澳大利亚，大约有61%的家庭养宠，而最常见的宠物就是狗了。





狗狗们虽然不会说话，但它们会用动作、叫声来表达自己的心情和想法，我们是否能够真的读懂宠物的肢体语言呢？





宠物医生钟嘉寰要为大家解读狗狗的喜怒哀乐是如何表达的。





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开心的表现：



身体放松，毛发顺滑

嘴巴张开且处于放松状态

耳朵处于竖起或自然位置

尾巴翘起摇晃

正常的眼睛形状

可能会因为兴奋而吠叫

身体的重量分布在所有四只爪子上，身体没有倾斜

感到恐惧和焦虑的表现：



畏缩

舔嘴唇

夹起尾巴

气喘吁吁

皱眉头

耳朵倒向一边

打哈欠/看起来很困

高度警惕

走来走去

有攻击性的表现：



静止或姿势僵硬

毛发竖起

威胁性吠叫

冲向没有与其接触的人

用嘴攻击人

咆哮

露出牙齿表现出想咬人的样子

如何安全地与狗接触



如果狗狗和主人在一起，在与狗接触之前请先与主人交谈

尽量不要与被捆在购物中心门外的陌生狗互动

从侧面（不是直接从前面或后面）慢慢接近狗狗

让狗按自己的方式靠近或嗅闻陌生人，不要直接进入它们的私人空间

如果狗狗没有表现出焦虑或恐惧的迹象，它们就会上前蹭你

轻拍狗狗的胸部或侧面、肩膀或下巴下方

避免拍狗狗哦的头、亲吻或拥抱或粗暴地对待它们

如果狗没有嗅你的手或是向后退去，请不要拍它们

除此之外，听众朋友还提出了一些问题，比如在拔牙之后要给宠物狗准备怎样的食物？更换狗粮会不会引起过敏？狗狗掉毛是怎么回事？





欢迎您点击音频，收听完整节目。





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