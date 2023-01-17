【安居澳洲】绿化家居及其周围环境有何规定？

无论您是租用还是拥有自己的房产，在您家周围种植植物都有很多好处。





园艺家贾斯汀·卡尔弗利（Justin Calverley）说，与植物打交道对每个人都有好处。





“有太多关于亲近自然的研究和信息，这是人类与自然界的联系方式。 在高楼林立的城市里，我们往往会远离大自然，但我们知道，当我们被自然界的植物包围时，我们感觉好多了。”



种植物的好处包括由此产生的遮荫和降温效果。 其他好处包括您在成熟植被中可以呼吸到被过滤的空气。





卡尔弗利先生解释说，对于移居澳大利亚的移民来说，看到一棵熟悉的植物，会让人想起自己的家乡。





“它真的能把你（的思绪）带回你的祖国，让人感觉这是一个令人欣慰的迹象，表明一切都会好起来的。 ”



仅仅通过看、摸、闻，甚至吃一种你觉得舒服的植物和伴随你长大的东西，就可以消除我们在异国看到的许多不熟悉的景象和声音所造成的陌生感。 尤其是那种嗅觉和味觉，可以带你回到童年，带你回到故乡。 植物和花园可以给你这样的感觉。 Justin Calverley, horticulturalist

McElhone Place Surry Hills, Sydney Credit: Richard Gurney 在澳大利亚，全国各地都有树木保护令，以指导与我们的城市绿化相关的决策。





马库斯·珀尔（Marcus Pearl ）是墨尔本菲利普港市的市长。 他说，由于大多数市中心地区的开放空间有限，因此成长成的树木对我们的野生动物、社会设施和健康至关重要。 因此，城市居民在移除大棵树木之前必须获得市议会的批准，即使是在私人花园也是如此。



Melbourne tree canopy Credit: Mark Burban / Getty Images 每个城市对重要树木的定义有不同的规定。 珀尔议员解释道。





“但可以肯定的是，内城郊区和城市郊区在大多数地区普遍限制砍伐大棵的树木，因为市议会希望保持他们所指的‘城市树冠’，即城市中的树荫和树木数量。 显然，在边远和农村地区，消防安全规定存在差异。 澳大利亚各地的所有地方议会都有很多关于您可以如何处理房产附近的树木的信息。 如果您有任何疑问，您可以随时致电当地的议会，他们也提供特殊语言服务。”





租户还需要维护绿地。 维护意味着修剪草坪和修剪花园。 悉尼物业经理 伊吉·达米阿尼（Iggy Damiani） 表示，除此之外，租户必须获得种植或移除树木的许可。





“如果租户想对花园做一些改变，他们可以这样做，只要租户新种的植物不是一棵树或类似的植物，它们随着时间的推移可能会长成两、三、四米高，这可能会阻碍邻居的视线，或者树枝会进入邻居的房产，这将为房东带来麻烦。 然而，如果它是为了美化，如果它是不需要太多维护的园艺，那是可以接受的。”





达米阿尼先生对租户的建议是，在进行任何大型花园工程之前，先征得房东的许可，以培养与房东的良好关系。





“当租户对花园进行改动时，最好联系物业经理，以确保房东对这些改动感到满意。 如果这样做美化了物业，房东当然不会有任何问题。”



Darlinghurst, Sydney Credit: Nina Rose / EyeEm / Getty Images 如果您没有自己的花园，您可以使用您家附近的共享空间或市政空间。 菲利普港市的居民正在推动这一举措。





珀尔议员说，与许多内陆城市一样，菲利普港的开放空间有限。 当地人开始种植水果和蔬菜并改善公共空间的绿化。



所以，在COVID 期间发生的事情非常令人有意思。有大量的人在照看他们当地的社区，其中包括他们房屋或公寓前面的土地，这是自然地带。所以，希望为自然地带花园做出贡献的人大幅增加。现在是时候让市议会在确保我们有鼓励人们这样做的指导方针、和以对当地人安全实用的方式之间取得平衡了。 Marcus Pearl, Mayor of the City of Port Phillip in Melbourne

市议会收到了来自居民的大量反馈，他们非常希望取消对公共场所种植的限制。





在进行社区咨询之后，市议会制定了新的指导方针，允许在市议会管辖的自然绿化带上种植植物。 珀尔议员解释道。





“人们不一定需要寻求许可才能在他们家门前的自然地带种植，或在他们家附近用植物箱种植。我们要求人们做的是熟悉非常简单的指导方针，比如如果人们在大树和那些类型的植物下面挖掘，人们需要意识到这样做潜在的风险和后果。但我们提倡人们在菲利普港市进行种植活动，因为这样做对每个人都有很好的文化和社会效益。”





如果您的市议会不允许在共享空间种植植物并且您的空间有限，您的家仍然可以从植物生活中受益。





贾斯汀·卡尔弗利 (Justin Calverley) 说盆栽花园非常适合经常搬家的人们。





“盆栽花木的积极的一面是有很大的灵活性。你可以随身携带它们，你甚至可以把它们移到阳光下，你可以把它们移到阴凉处。但也许从小做起。盆栽花木需要在合适的花盆里种植合适的植物。所以做一些研究，以确保你有合适的花盆、大小和与植物相匹配。”



"For migrants in Australia, there’s just something about seeing a familiar plant out of context", says horticulturalist Justin Calverley Credit: Adene Sanchez / Getty Images 一些植物苗圃专注于自然的和本土植物和花园。 卡尔弗利先生解释了其中的区别。





“我们有澳大利亚自然的植物，也有本土植物，两者略有不同。 澳大利亚自然的植物指的是可以在整个大陆种植或看到的植物。 本土植物则特别指一个地区的本地植物。 理想情况下，如果你打算开始园艺活动，本土植物很可能会更容易成功种植，因为它们已经在气候和土壤中进化了。”





种植一个富有成效的花园有无数的好处。 就营养价值而言，新鲜水果和蔬菜的价值无可替代。





“另一个健康的益处是我们从园艺中获得的轻度运动。 这是所有年龄段的人，所有文化背景的人都可以从事的事情，这对我们有好处。 我们从太阳中获取维生素 D，这实际上是我们生来就要做的轻度运动，亲近土地。”



