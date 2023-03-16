【健身课堂】社区龙舟俱乐部，8-80岁都可以参加

【健身课堂】社区龙舟俱乐部，8-80岁都可以参加Play07:50下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.18MB) 龙舟运动在大家的印象中，是中国等亚洲国家比较擅长和流行的运动项目。 但是，华人若曦说，他是到了悉尼生活和工作之后，才开始接触这项运动的。龙舟运动在大家的印象中，是中国等亚洲国家比较擅长和流行的运动项目。但是，华人若曦说，他是到了悉尼生活和工作之后，才开始接触这项运动的。最近，他加入了悉尼中央海岸的一个叫深水（DEEP WATER)的龙舟俱乐部，和一位年龄80岁的老先生并肩训练，发现了很多的“没想到”。与此同时，他非常推荐华人朋友们可以去加入住家周围的运动俱乐部，费用便宜，还可以运动交友。点击图标收听报道。READ MORE【健身课堂】悉尼农历新年龙舟大赛鼓点即将敲响欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【健身课堂】乘坐热气球初体验澳洲尚未决定在国内何处存放核潜艇废料SBS普通话晚新闻（16/03/2023）开房车、睡公园、住客厅：住房危机下的另种可能