【健身课堂】社区龙舟俱乐部，8-80岁都可以参加

龙舟运动在大家的印象中，是中国等亚洲国家比较擅长和流行的运动项目。





但是，华人若曦说，他是到了悉尼生活和工作之后，才开始接触这项运动的。





最近，他加入了悉尼中央海岸的一个叫深水（DEEP WATER)的龙舟俱乐部，和一位年龄80岁的老先生并肩训练，发现了很多的“没想到”。



与此同时，他非常推荐华人朋友们可以去加入住家周围的运动俱乐部，费用便宜，还可以运动交友。



点击图标收听报道。



READ MORE 【健身课堂】悉尼农历新年龙舟大赛鼓点即将敲响