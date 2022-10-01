喜剧《朱丽欧与罗密叶》即将在墨尔本上演

Do Theatre 成立一年多，成员都是由热爱戏剧的一群年轻人组成。虽然他们都有各自的工作，但这并不影响平时的排练安排。





剧团团长 Sally 表示。





“我们现在的成员一共是十五个，剧团的排练大部分安排在晚上和周末。我们的工作模式基本上就是正式的工作结束之后，就是我们可以绽放自己热情能量的时候了。所以每当夜幕降临的时候，就感觉我们真正的生活开始了。”



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Credit: Sally 刘一担任剧团的演员，本科在中国学习工商管理的他在来澳洲攻读电影管理专业的研究生后才正式开始涉足表演领域。不过他表示妈妈是戏曲演员，自己从小就看她在舞台表演，加上受到韩国一种叫“乱打”剧的影响，他开始有了表演的愿望与热情。





“我记得第一次看的一个剧是在韩国，它是韩国餐厅主题文化的一个剧，非常非常有趣。当时在看的时候就埋下一颗种子，就觉得我其实也可以成为他们那样的人。现在表演已经是我生活的一部分了，它是我可以用一生来去维系的，可以为之去奋斗的一个事情。”





Do Theatre的戏剧《朱丽欧与罗密叶》将于10月6日至9日在墨尔本演出。这是一部有着中英双语字幕的喜剧。 Sally 说这部剧在霍巴特和布里斯班的巡演很成功，除了华人观众，当地澳洲人也给予了好评。





“目前观众给的反馈都是说演员的表演很有代入感。中英文的字幕也很新颖，而且也丝毫不影响理解。几场下来其实剧场里面笑声最夸张的是当地人。”



Credit: Sally 想了解更多这部剧的演出信息和Do Theatre剧团的故事，请点击上方音频收听完整采访。





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