【园艺热线】后院散养鸡蛋吃得放心？

最近有研究发现，家养母鸡的鸡蛋平均含铅量是超市鸡蛋的40倍，其背后原因竟藏在土壤里，因为该研究检测了7000多个家庭的后院土壤，发现许多土壤中含有大量铅元素。



Credit: Chongyan Zhang 后院土壤大量铅的来源





这都和土壤受到污染有关。污染来源主要是：





Advertisement

1970年以前的老房子使用的建筑材料油漆含铅，铅随着雨水而进入土壤，尤其在屋檐滴水线。





1980年以前汽车用的含铅汽油，汽车排放出大量含铅废气沉淀在土壤里，早期人的活动大多在老城区所以污染严重，土壤含铅量高。





当然还有其它污染源，相比而言，以上两个是最主要污染源。





铅对人有什么影响？





重金属铅是有毒物质，铅会对人的造血功能，神经系统，消化系统和生殖系统造成损害，对儿童更甚。而儿童对铅的吸收率是成人的5倍！从下图可以知道铅对儿童的大脑，激素水平，肠胃道，生殖系统，心血管系统，肾脏，骨骼都会产生不良影响。铅对儿童的危害影响几乎是全方位的。智商下降，学习障碍，个子矮小，多动易冲动，甚至听力障碍等等。





铅一旦进入儿童体内需要4-5年才能完全代谢掉。



Source: Pixabay / Chongyan Zhang 为什么土壤有超标的铅，鸡蛋里也有了？





如果鸡在后院放养，它会翻地在土里找虫子等食物，进而把土壤里的铅带入身体进入血液，从而铅就富集在蛋中。





根据澳洲标准，土壤含铅量上限为每公斤土壤是300毫克。





如何防止鸡铅污染？





建议：





1：如果后院土壤没有进行铅含量检测，养鸡最好不要放养，应该采取笼养，而且离地不要接触土壤。因为即使不在高污染区，土壤里还是有一定含量的铅，由于食物链关系重金属会富集，造成鸡蛋的铅含量提高（超市鸡蛋一般是笼养不接触土壤，喂颗粒饲料，所以铅含量可以控制得非常低，更安全）。



Brown hen with basket full of eggs Credit: aluxum/Getty Images 2：由于鸡生蛋需要大量蛋白质，鸡如果不能找虫吃就少了部分蛋白质来源，所以平时给的饲料尽量是高蛋白食物如黄豆玉米，虾壳，鱼内脏等等。鸡有挑食习惯，混合谷物饲料浪费大，最好用颗粒的配方饲料，营养全面，避免挑食减少浪费。





3：放养鸡会在土里找小石子吃补充消耗的钙质，所以笼养鸡您需要经常给鸡用蛋壳，碎贝壳补充钙，防止软壳蛋。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



