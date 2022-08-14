【我们的故事】英语博主思思：我拉女儿和我一起演情景剧

生活在墨尔本的思思一直在从事英语教学的工作，去年疫情封城期间，她萌生了做英语口语教学短视频的想法。一开始，只是她自己面对镜头来做日常口语用法的分享，偶尔也会叫女儿念念来帮忙做小演员。但是没想到，有了女儿的加持，母女间的趣味互动成了视频中最大的看点，也让她从众多的英语学习博主中脱颖而出。既然如此，思思干脆将自己的英语频道以自己和女儿的名字来命名，思思和念念也成了视频中固定的母女搭档。





她们的内容包含，日常英语、亲子英语、学习方法、以及记录日常对话等几个方面。每个短视频的时长在两到三分钟左右，更新频率为每周两到三期。思思一般会选取某个生活中常见的场景，比如外出就餐、外出购物等，来设计英语对话。话题的选取也会结合时下热点，比如“摆烂”、“内卷”、“磕CP”等流行的网络词汇用英语怎么说。



在和女儿一起拍视频、演英语“情景剧”的过程中，有过不少大笑到NG的欢乐时光，也有因创作意见不合闹矛盾的时候。这些都让母女二人的关系变得越发亲密无间。思思告诉我们，有很多人评论说，她和女儿的关系，既像母女又像朋友。这让她感到非常的欣慰。



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思思告诉我们：“养育女儿的过程也是自己成长和学习的过程。从孩子出生到十几岁的这段时间是跟家长相处比较多的。再长大一点有了自己的世界和朋友圈，跟家长相处的时间就少了。所以享受这段跟孩子共同成长的时间是非常重要的。”



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