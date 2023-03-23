在西方世界里传递东方音乐的美：人声 古筝与二胡共同演绎《红楼梦》

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Exploring the Beauty of Eastern Music: An Interview with G in Forest Credit: supplied by talent

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《红楼梦》中的曲子通过人声、二胡和古筝共同演绎，会是怎样的美妙？布里斯班的三人音乐团体林钟（G in Forest）首次亮相亚洲节。

作为布里斯班最大的亚洲文化盛会，今年的布里斯班亚洲节（BrisAsia Festival）于2月1日登场，在19天的时间里，超过400名艺术家在布里斯班12个不同的区域展示了丰富的亚洲文化。

在这场盛会中有一支特别的组合——林钟（G in Forest），这是由三位来自中国的女性音乐家组成的三重奏音乐团体，包括王梓（主唱）、陈芳慧（二胡）和牛安然（古筝）。
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Exploring the Beauty of Eastern Music: An Interview with G in Forest Credit: supplied by talent
她们通过精心的编排，将人声、古筝与二胡巧妙结合，让《红楼梦》中的五首歌曲传递出”古典又新奇“的效果，包括《红楼梦序曲》、《晴雯歌》、《紫菱洲歌》、《枉凝眉》以及《葬花吟》。

面对民乐的局限性，她们仍力求将每一种声音的独特性单独表现出来；从更广泛的层面来说，在西方世界进行中国音乐及文化的推广，又会有着怎样的喜悦和挑战呢？

请听完整采访。

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